إسماعيل مطر.. «فتى ذهبي» أهدى الإمارات هدفاً أسطورياً       

حمل تاريخ 30 يناير 2007، في نهائي «خليجي 18»، ذكرى استثنائية ستبقى محفورة في وجدان الجماهير الإماراتية، بعدما شهدت معانقة «الأبيض» أول لقب في تاريخه ببطولات كأس الخليج، وجاء التتويج بتوقيع «الفتى الذهبي» إسماعيل مطر، صاحب الهدف الأسطوري الذي قاد المنتخب إلى الفوز على نظيره العماني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي استضافها استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وشهدت «خليجي 18» أيضاً تتويج إسماعيل مطر بجائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب تصدره قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف حاسمة، حفر بها اسمه في سجل أساطير الكرة الإماراتية.

وكانت انطلاقة المنتخب الإماراتي في البطولة متعثرة، بعدما خسر أمام نظيره العماني 1-2، عقب تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني، نجح «الأبيض» في تقليص الفارق، بعدما وصلت الكرة إلى إسماعيل مطر على حدود منطقة الجزاء، ليروضها بمهارة ويسددها بذكاء في الشباك عند الدقيقة 55.

واستعاد منتخب الإمارات اتزانه في مباراته الثانية بفوزه على اليمن 2-1، في لقاء غاب خلاله مطر عن التسجيل، قبل أن يعاود زيارة الشباك في المباراة الثالثة، بتسجيله الهدفين الأول والثالث في انتصار «الأبيض» على الكويت 3-2. وواصل مطر تألقه في نصف النهائي، بعدما سجل هدف الفوز على السعودية 1-0، قبل أن يختتم مشواره بهدفه الخامس، الذي جاء في الدقيقة 72 من المباراة النهائية أمام عمان.

واعتلى إسماعيل مطر قائمة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف، بفارق هدفين عن السعودي ياسر القحطاني، وثلاثة أهداف عن كل من العماني عماد الحوسني، والكويتي بدر المطوع، والعراقي هوار ملا محمد، والبحريني علاء حبيل.