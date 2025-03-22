خيول الإمارات تستعرض جمالها في «دولية دبي للجواد العربي».. والختام الأحد

تُختتم الأحد، فعاليات النسخة 22 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 124 خيلاً من ثماني دول يتنافسون على جوائز البطولة البالغ قيمتها أربعة ملايين دولار.

وكان اليوم الأول من منافسات البطولة قد شهد تألقا واضحا للخيول الاماراتية، التي سيطرت على ألقاب الأشواط الأربع التي جرت في افتتاح البطولة.

ففي الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر أقل من سنة، فازت بالمركز الأول «سليني البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، وحلت المهرة «اد هاياتت» لمالكها عدنان عبدالله الشحي ثانيا، وجاء المركز الثالث من نصيب المهرة «ملاك البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي.

وفي منافسات الشوط الثاني والمخصص للمهور بعمر أقل من سنة، فاز بالمركز الأول المهر «أي أس وارس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحل ثانياً المهر «جمران الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وجاءت في المركز الثالث «ا ل ا غياث» لمالكه محمد بطي العبدولي.

وتألق مربط دبي في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر سنة، إذ فازت بالمركز الأول «دي نيفين»، وحلت ثانية «ع ج غيداء» لإسطبلات امارا، ونالت المركز الثالث «ام كي جورية» لمالكها محسن حسين عمارة

وفي منافسات القسم الثاني من نفس الشوط فازت بالمركز الأول «دي نيران» من مربط دبي، وحلت في المركز الثاني «عجيبة البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي وجاءت ثالثا، «اس كيو غندورة» لـ «نايلا حايك».

وفازت«ايمان اس في بي» للمالكه نايلا الحايك، بالمركز الأول للشوط الرابع المخصص للمهرات بعمر السنتين وجاءت في المركز الثاني «دي رو» من مربط دبي، وتبعتها «شيخة بركات» لمالكها راشد غانم الهاجري.