انطلاقة قوية لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية بمشاركة 500 خيل

انطلقت اليوم في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب منافسات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، بمشاركة 500 خيل تعود لـ267 مالكاً، وبجوائز مالية يبلغ مجموعها 4 ملايين و470 ألف درهم.

وتنظم جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة على مدى أربعة أيام، مع مواصلة اعتماد نظام "ربدان" للتحكيم الرقمي، الذي طورته الجمعية لتقييم الخيول عبر منظومة إلكترونية متقدمة تضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية والعدالة في عمليات التحكيم.

وشهدت الأشواط التأهيلية في افتتاح البطولة منافسات قوية، حيث تصدرت المهرة "أ ل أ حشدة" العائدة إلى حمدان محمد بطي العبدولي القسم "أ" للمهرات عمر سنة، مسجلة 90.80 نقطة، ومتقدمة بفضل تفوقها في معيار الحركة، بعدما تساوت في المعدل العام مع «سلطانة الدار» لمحمد الجوعان الشامسي، التي حلت في المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى "غدير الساد" لعادل عمر المرزوقي، التي سجلت 90.1 نقطة.

وحلت "الأريام رهام" لإسطبلات الأريام في صدارة القسم "ب" برصيد 91.5 نقطة، تلتها في المركز الثاني "جي إس ملكة" لمربط الجواهر برصيد 91 نقطة، فيما جاءت "صعايب الدار" لمحمد الجوعان الشامسي في المركز الثالث برصيد 90.9 نقطة.

وأحرزت "وسمية الهواجر" لشمسة راشد الهاجري المركز الأول في القسم "ج" محققة 91.3 نقطة، تلتها "هيفا آل فهيد" لمحمد سعيد الهاجري في المركز الثاني بـ90.5 نقطة، فيما حلت "إي إل آر دانة" لمحمد يوسف محمد الرشيد ثالثة برصيد 90.3 نقطة.

واعتلت "الأريام همس" للشيخ راشد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان صدارة القسم "د" بعد أن سجلت 92.2 نقطة، وجاءت "ع ج سالمة" لإسطبلات أمارا في المركز الثاني برصيد 91.6 نقطة، فيما حلت "رهف الهواجر" لأحمد غانم الهاجري ثالثة بـ91.5 نقطة.

وفازت "السلطانة كي" لسعد صديق فتح علي الخاجة بالمركز الأول في القسم "هـ" برصيد 91.3 نقطة، وحلت "بهجة النور" لمربط النور ثانية بـ91.1 نقطة، فيما جاءت "إي إل آر جمان" لميثة يوسف علي الرشيد في المركز الثالث برصيد 90.2 نقطة.

أما القسم "و"، آخر أقسام فئة المهرات عمر سنة، فقد تصدرته "جي إس هني" لعبد الله محمد شريف البيضائي محققة 91.1 نقطة، وحلت "شموخ آل قزاز" لصالح بخيت سعيد المحرمي في المركز الثاني برصيد 89.8 نقطة، وجاءت "عفراء الميدان" لمربط الميدان في المركز الثالث بالرصيد ذاته، بعد ترجيح كفة صاحبة المركز الثاني لتفوقها في معيار الهوية.

وحصدت "دي سديرة" لمربط دبي، صدارة أول أشواط المهرات عمر سنتين القسم "ب" محققة 91.9 نقطة، وحلت في المركز الثاني "أ ل أ وديمة" لمحمد بطي العبدولي، وسجلت 91.3 نقطة، وحلت في المركز الثالث "بي دبليو نجاج" لمريم محمد سالم الكندي، وسجلت 91 نقطة.

واختتمت الفعاليات "دي فقهية" لمربط دبي، بتصدرها القسم "ب" مسجلة 92 نقطة، تلتها "الأريام عنيدة" لاسطبلات الأريام، التي حققت 91.9 نقطة، فيما حلت ثالثة "ع ج سيهان" لمربط عجمان، وسجلت 91.6 نقطة.

ويشهد اليوم الثاني للبطولة "السبت" إقامة منافسات المهرات بعمر سنة في القسم "ج"، تليها أشواط المهرات بعمر ثلاث سنوات في قسمي "أ" و"ب"، ثم منافسات الأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق في أربعة أقسام "أ، ب، ج، د"، على أن يختتم اليوم بأول أشواط الأمهار بعمر سنة للقسم "أ".

وتتواصل المنافسات يوم الأحد باستكمال الأشواط التأهيلية للأمهار بعمر سنة في الأقسام "ب، ج، د، هـ"، تليها منافسات الأمهار بعمر سنتين في الأقسام "أ، ب، ج"، ثم الأمهار بعمر ثلاث سنوات في قسمي "أ" و"ب"، وصولاً إلى الشوط "أ" لفئة الفحول بعمر أربع سنوات فما فوق.

وتختتم البطولة يوم الاثنين باستكمال الأشواط التأهيلية لفئة الفحول في الأقسام "ب، ج، د"، قبل إقامة النهائيات الخاصة بالمهرات والأمهار والأفراس والفحول بمختلف الفئات العمرية، لتتوج أبطال النسخة الحالية من البطولة.