الجزيرة يستضيف الوصل بحثاً عن تعويض نتيجة «الذهاب»

تتجدد المواجهة بين فريقي الجزيرة والوصل في الساعة 10:00 من مساء اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن إياب نصف نهائي كأس المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم»، في مباراة ستحدد هوية المتأهل الأول للنهائي، في حين سيتحدد الطرف الآخر من مباراة الغد بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة.

وكانت مباراة الذهاب بين الوصل والجزيرة في زعبيل، قد شهدت تنافساً شديداً بين الطرفين، مع إهدار العديد من الفرص الخطرة على مدار شوطي اللقاء، قبل أن يخطف الوصل الفوز بهدف وحيد في اللحظات الأخيرة بواسطة لاعبه نيكولاس خيمينيز.

ويدخل الجزيرة اللقاء الذي يُقام على ملعبه ساعياً إلى تقديم أداء هجومي أكثر فاعلية للتعويض وقلب الطاولة على أرضه وبين جماهيره، معتمداً على قوته الضاربة بقيادة نيسكينز كيبانو ونبيل فقير ورامون ميريز، حيث يحتاج «فخر أبوظبي» إلى الفوز بهدفين على الأقل للتأهل مباشرة إلى النهائي.

في المقابل، يتسلح «الإمبراطور» بأفضلية الفوز بهدف نظيف، لكنه سيكون مطالباً بالبناء على نتيجة الذهاب والوصول إلى مرمى الضيوف، وليس الاعتماد فقط على نتيجة الذهاب التي تعتبر مفخخة، وقد تتسبب في نهاية مشواره بالمسابقة.

ويعتمد الوصل على تشكيلته القوية بقيادة المدرب الصربي ميلوش، والنجوم علي صالح وجواو بيدرو ونيكولاس خيمينيز، مع التركيز على تأمين خط الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة لتسجيل هدف يعقّد مهمة الجزيرة.

يُذكر أنه من الناحية الإحصائية، خاض الوصل 116 مباراة في تاريخه بالبطولة، حقق الفوز في 53 مباراة، وتعادل في 24 مباراة، وخسر 39 مباراة. وسجل الفريق 183 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 172 هدفاً.

أما الجزيرة، فقد لعب 119 مباراة، فاز في 51 مباراة، وتعادل في 30، وخسر 38 مباراة. وتمكن من تسجيل 217 هدفاً، بينما تلقت شباكه 170 هدفاً.