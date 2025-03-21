خيول 13 دولة تستهدف ألقاب أمسية كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن القائمة المحتملة للخيول المشاركة في الأشواط التسعة لأمسية «كأس دبي العالمي»، المقرر إقامتها في الخامس من أبريل المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار، في قائمة شملت خيولاً من 13 دولة، من ضمنها 35 فائزاً في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وتبرز في القائمة 10 خيول تطمح للقب الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي»، البالغة جوائزه 12 مليون دولار، يتقدمها بطل نسخة 2023 ووصيف نسخة العام الماضي الجواد الياباني أوشبا تيسورو، الطامح للقبه الثاني في الشوط الأغلى بالأمسية، والمرشح أن يخوض نزالاً قوياً في النسخة الحالية أمام مواطنه بطل «ديربي الإمارات» للعام الماضي، والمتوج أخيراً بطلاً لـ«كأس السعودية» 2025 الجواد «فوريفر يونغ».

ويتكل المدرب بوبات سيمار المتوج بالكأس في نسخته الأخيرة مع الجواد «لوريل ريفير»، في تكرار إنجازه، على اثنين من الجياد التي سبق أن تمرست على مضمار «ميدان» العالمي مستضيف الحدث، وحققت ألقاباً في جولات «تحدي آل مكتوم»، سواء الجواد «ووك أوفر ستار» بشعار «مزرعة عذبة» الفائز يناير الماضي بـ«كأس تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، بجانب الجواد «إمبريال إمبيرو» المتوج مطلع الشهر الجاري بلقب «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية ومسافة 2000 متر، ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، ومثلت بروفة ختامية من حيث المسافة والمضمار للشوط الرئيس «كأس دبي العالمي».

ويحمل شوط «لونجين دبي شيما كلاسيك» للفئة الأولى البالغة جوائزه ستة ملايين دولار، آمال حامل اللقب وممثل «غودولفين» الجواد «ريبلرز رومانس» في أن يصبح أول جواد يتوج باللقب مرتين، إلا أنه سيواجه منافسة محتملة من ستة جياد فائزة بألقاب الفئة الأولى «جروب1» أبرزها الخيول القادمة من اليابان، يتقدمها «شن أمبرو» لمالكه سيسوما فوجيتا، القادم إلى دبي بعد أن أتم مهمته بنجاح في السعودية، بانتزاعه لقب «كأس نيوم» للفئة الثانية.

ويشهد شوط «دبي تيرف» للفئة الأولى البالغة جوائزه خمسة ملايين دولار، مواجهة محتملة بين ستة من الجياد الفائزة في سباقات «جروب1»، بما في ذلك الجواد الأكثر دخلاً في التاريخ وصاحب الـ10 انتصارات في الفئة الأولى «رومانتيك واريور» الفائز أواخر يناير الماضي في «ميدان» ببطولة جبل حتا، ويتوقع له في أمسية الكأس الاصطدام بحامل لقب نسخة العام الماضي الجواد «فاكتور شيفال»، بجانب ممثل «غودولفين» الجواد «نيشنز برايد».