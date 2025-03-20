أحمد جشك: «مجبوس الدجاج» من يد الوالدة أفضل أكلات رمضان

أكد لاعب النصر، أحمد جشك، أن شهر رمضان هذا العام كان مميزاً جداً لحصول اللاعبين على فترات توقف عن المباريات، أسهمت في جلوسهم مع الأهل والأصدقاء، مشيراً إلى أن رمضان له أجواء خاصة بالدعاء وقراءة القرآن وطاعة الرحمن، وكذلك الارتباطات الاجتماعية، وتناول أكلته المفضلة من يد والدته «مجبوس الدجاج»، على حد تعبيره.

وقال جشك لـ«الإمارات اليوم»: «رمضان شهر قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء والصلاة والاستغفار، إضافة إلى أن أهم شيء بالنسبة لي خلال هذه الأيام هو البقاء مع الوالدة، والجلوس معها فترات طويلة».

وأضاف: «أفضل أكلة أتناولها في رمضان أو بشكل عام هي (مجبوس الدجاج) من يد الوالدة، التي تتفنن في عملها للعائلة، ولا يوجد شيء معين خلال هذه الأيام المباركة أقوم به، باستثناء الاقتراب من الله».

وخاض لاعب النصر أحمد جشك هذا الموسم 12 مباراة مع فريقه، وعلى الرغم من بدايته غير الموفقة بسبب ابتعاده عن فترة الإعداد، إلا أنه عاد وأصبح من اللاعبين الأساسيين والموجودين باستمرار في قائمة المدرب التي يعتمد عليها، حتى وإن كان على دكة البدلاء، ودائماً ما يقدم أداءً متميزاً مع النصر، لاسيما البطولة الخليجية التي شهدت انطلاقته هذا الموسم، عندما حل بديلاً في مباراة ظفار العماني، أولى مباريات الفريق في دور المجموعات، وأحرز هدفين في المباراة التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 5-1.

ولكن «العميد» تعرض للخسارة في الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية أمام القادسية الكويتي بركلات الترجيح، بعد أن كان قريباً من الصعود إلى المباراة النهائية، إلا أن لاعبي الفريق أهدروا ثلاث ركلات، أهدت التأهل للفريق الكويتي.

أحمد جشك:

. أهم شيء بالنسبة لي خلال هذه الأيام هو البقاء مع الوالدة لفترات طويلة.

. 12 مباراة خاضها اللاعب أحمد جشك مع النصر هذا الموسم.