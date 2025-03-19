8 مشاهد فنية تزين جولتَي شهر رمضان في دوري «الهواة»

يتوقف دوري الدرجة الأولى (الهواة) في ما تبقى من شهر رمضان المبارك، عقب ختام الجولة 21 التي أقيمت يومَي السبت والأحد الماضيين، على أن تستأنف المباريات بالجولة 22، بعد عيد الفطر المبارك، يومَي الخامس والسادس من أبريل المقبل.

وأسفرت نتائج الجولة الماضية عن فوز «يونايتد» على دبا (3-صفر)، والذيد على الإمارات (3-2)، ومجد على العربي (3-1) وحتا على مصفوت (1-صفر)، بينما تعادل الجزيرة الحمراء مع الظفرة من دون أهداف، و«غلف يونايتد» مع الفجيرة (2-2).

وبموجب هذه النتيجة عزز الظفرة صدارته للترتيب برصيد 43 نقطة، ثم الفجيرة 38، ودبا 34، ثم العربي و«يونايتد» ولكل منهما 33، وحتا 31، والإمارات 30، والذيد 22، ومصفوت 20، والجزيرة الحمراء 17، و«غلف يونايتد» 16، والحمرية 15، ومجد 14، و«غلف إف سي» ست نقاط.

وتميزت الجولتان اللتان أقيمتا في شهر رمضان (الجولة 20 والجولة 21) بعدد من المشاهد الفنية التي رسمت ملامح جديدة، وشهدت نتائج غير متوقعة، بسبب تراجع نتائج بعض الفرق التي تتنافس على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، وتحقيق فرق أخرى نتائج غير متوقعة.

صدارة الظفرة

حصد فريق الظفرة أربع نقاط ثمينة في الجولتين، بعد الفوز على دبا (3-1) والتعادل السلبي مع الجزيرة الحمراء، معززاً الصدارة التي قربته كثيراً من الصعود لدوري المحترفين، وذلك بعد أن وسّع فارق النقاط مع دبا صاحب المركز الثالث إلى تسع نقاط، إذ يبلغ رصيد الظفرة 43 نقطة، مقابل 34 لدبا قبل سبع مباريات متبقية للظفرة في المسابقة.

نتائج دبا

تعرض فريق دبا لخسارتين متتاليتين أمام الظفرة (1-3)، ويونايتد (صفر-3) ليخسر ست نقاط ثمينة، في نتيجتين غير متوقعتين، لما يمتلكه دبا من إمكانات عالية ونتائج مميزة في المباريات السابقة، وأسهمت الإصابات المؤثرة التي سبقت المباراتين في التعرض للهزيمتين.

نقاط مهدرة

أهدر الفجيرة أربع نقاط سهلة كانت في متناول اليد، عندما تعادل مع فريقين يتفوق عليهما بالإمكانات الفنية، هما الحمرية الذي تعادل معه من دون أهداف، فيما تعادل في المباراة الثانية مع «غلف يونايتد» (2-2)، وعلى الرغم من ذلك، حافظ على المركز الثاني، مستفيداً من تعثّر ملاحقيه دبا والعربي.

علامة كاملة

نجح فريقا يونايتد و«مجد» في الفوز بمباراتي شهر رمضان، ونيل العلامة الكاملة، وذلك بفوز يونايتد على كل من الذيد (5-3) ودبا (3-صفر)، فيما فاز فريق «مجد» الذي يقوده المدرب المواطن عيسى بوصيم على مصفوت بثنائية نظيفة، فيما فاز على العربي (3-1).

الهولندي كوينسي

نجح لاعب فريق «يونايتد»، الهولندي كوينسي بروميس، في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراتي فريقه أمام الذيد ودبا، وهو الأعلى تسجيلاً للأهداف في مباراتي شهر رمضان، ليصبح رصيده الإجمالي من الأهداف 11 هدفاً، سجلها في 15 مباراة، بينما في الصدارة مهاجم الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير الذي سجل 16 هدفاً في 19 مباراة.

نتيجة كبيرة

نجح فريق العربي في تحقيق أعلى نسبة أهداف في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى بفوزه على «غلف إف سي» بسباعية نظيفة في الجولة قبل الماضية، كما تمكن 11 فريقاً من تفادي الخسارة في الجولتين الماضيتين من خلال الفوز أو التعادل، بينما لم تتمكن فرق دبا ومصفوت و«غلف إف سي» من تحقيق أي نتيجة إيجابية.

توقف انتصارات «الصقور»

توقفت سلسلة انتصارات فريق الإمارات (الصقور) بعد الخسارة أمام الذيد (2-3) في الجولة 21، وذلك بعد خمسة انتصارات متتالية للفريق في دوري الدرجة الأولى.

الحصان الأسود

يعد فوز الذيد على فريق الإمارات هو الرابع على فرق منافسة وتتفوق عليه بالإمكانات الفنية، وامتداداً لفوزه على فرق دبا والعربي، والتعادل مع الفجيرة ذهاباً وإياباً، ليستحق فريق الذيد لقب الحصان الأسود.

. المنافسات ستتوقف خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، على أن تقام الجولة 22 يومَي 5 و6 أبريل المقبل.