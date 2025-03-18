الشارقة وشباب الأهلي.. مواجهة ثالثة في سلسلة «المباريات الـ 5»

تتجدد المواجهة بين الشارقة وشباب الأهلي عندما يلتقيان في الساعة 10:00 من مساء اليوم على استاد الشارقة، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وتأتي المباراة ضمن سلسلة من خمس مواجهات تجمع الفريقين خلال شهر واحد، في حالة نادرة على الساحة الكروية، بعدما التقيا، الأسبوع الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 ذهاباً وإياباً.

يدخل «الملك» اللقاء، وهو المتوج باللقب مرة واحدة في موسم 2022-2023، بطموح تحقيق الفوز لوضع قدم في النهائي، مستفيداً من الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد نجاحهم في إقصاء «الفرسان» من دوري أبطال آسيا 2، الأسبوع الماضي.

ويستعد الشارقة لخوض مباراته رقم 100 في المسابقة، حيث خاض حتى الآن 99 مباراة، فاز في 32، تعادل في 30، وخسر 37، مسجلاً 146 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 151 هدفاً.

ويعاني أصحاب الأرض غياب بعض لاعبيه المؤثرين، أبرزهم الهداف كايو لوكاس، الذي تم استدعاؤه للمنتخب الوطني للمرة الأولى، للمشاركة مع «الأبيض» في تصفيات كأس العالم أمام إيران وكوريا الجنوبية.

في المقابل، يسعى شباب الأهلي، الأكثر تتويجاً باللقب برصيد خمسة ألقاب (2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019، و2020-2021)، لتحقيق الانتصار والاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل للمباراة النهائية، خاصةً أنه يخوض اللقاء برغبة قوية في رد الاعتبار للشارقة، الذي أقصاه مؤخراً من البطولة الآسيوية بركلات الترجيح.

وحتى الآن، خاض شباب الأهلي 118 مباراة في المسابقة، متساوياً مع الجزيرة، حيث فاز في 53 مباراة، تعادل في 39، وخسر 26، مسجلاً 205 أهداف، بينما استقبلت شباكه 144 هدفاً.

وعلى صعيد المواجهات التاريخية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التقى الفريقان في 9 مباريات سابقة، حقق الشارقة الفوز في مباراة واحدة، مقابل 3 انتصارات لشباب الأهلي، فيما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.