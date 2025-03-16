عادل الحوسني.. أفضل حراس الدوري خارج قائمة الأبيض

شهدت الفترة الأخيرة تألقاً واضحاً لحارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، الذي تحول إلى أيقونة محببة لدى جماهير الشارقة، خصوصاً بعدما قاد الفريق أخيراً للتأهل إلى الدور نصف النهائي في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، بعد الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح 5-4 في إياب الدور ربع النهائي.

ورغم تألقه بشكل لافت في مباريات عدة، فإن الحوسني يعدّ خارج حسابات مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، إذ خلت القائمة الأخيرة من اسمه وذلك استعداداً لمباراتي إيران وكوريا الشمالية في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقاً لإحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين، فإن عادل الحوسني (35 عاماً) يعد أقل حراس مرمى دوري أدنوك للمحترفين استقبالاً للأهداف، إذ اهتزت شباكه سبع مرات فقط في 16 مباراة في الدوري، متفوقاً على جميع حراس المرمى، بمن فيهم حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي متصدر الدوري الذي يأتي في المركز الثاني من حيث أقل فرق الدوري استقبالاً للأهداف بـ13 هدفاً، علماً بأن شباك الشارقة اهتزت ثماني مرات في 17 جولة، منها هدف واحد استقبلته شباك الحارس البديل للفريق حمدان الحمادي، في مباراة بني ياس ضمن الجولة السابعة التي انتهت بفوز الشارقة 4-1، وهي المباراة الوحيدة التي غاب فيها عادل الحوسني عن حراسة مرمى الشارقة.

ولعب عادل الحوسني دوراً بطولياً خلال مباراة فريقه الأخيرة التي حصد خلالها جائزة رجل المباراة، بعدما تألق منذ بداية المباراة في التصدي للعديد من الكرات الخطرة، كان أبرزها التصدي إلى ركلة الجزاء الحاسمة التي سددها لاعب شباب الأهلي كوان سانتوس، وهي الركلة الرابعة، ما قاد الشارقة إلى الفوز في المباراة، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، وقبلها نجح الحوسني أيضاً في التصدي لـ3 ركلات ترجيحية في مباراة الشارقة أمام الحسين إربد الأردني، في إياب دور الـ16 في البطولة نفسها لتنتهي المباراة 3-صفر.

وعلى صعيد الدوري، شارك الحوسني في 16 مباراة أساسياً من أصل 17، فيما غاب عن الفريق في مباراة واحدة فقط أمام بني ياس في الجولة السابعة، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في الجولة السادسة للدوري، وبلغ عدد دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق في الدوري 1439 دقيقة.

من جهته، قال مدير فريق الشارقة بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «عادل الحوسني ظل مستواه يتطور من مباراة إلى أخرى، وهو يستحق الوجود في حراسة مرمى المنتخب رغم احترامنا لحراس المرمى الذين تم اختيارهم في القائمة». وأضاف: «عادل سبق له أن مثل المنتخب، لذلك فإنه لن يكون جديداً على الأبيض، كما أنه يملك خبرة كبيرة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، لكن في النهاية يبقى هذا الأمر هو قناعات مدربين، لكننا نتمنى أن يكون عادل الحوسني من ضمن القائمة التي تدافع عن شعار منتخب الإمارات».

. 7 أهداف فقط استقبلتها شباك الحوسني في 16 مباراة في الدوري.

. 35 عاماً عمر عادل الحوسني تمنحه الخبرة في التعامل مع المباريات.