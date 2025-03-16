«ماكس ميهام» يهدي المدرب كبيسي انتصاره الأول خارج بريطانيا

أهدى الجواد «ماكس ميهام» بشعار «نبراس للسباقات»، مدربه هلال كبيسي، انتصاره الأول خارج بريطانيا، بفوز الجواد البالغ من العمر سبع سنوات، في الشوط الخامس والرئيس «لونغين سبيريت فلاي باك»، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 2410 أمتار (عشبي)، وجرى أول من أمس، ضمن الأمسية الختامية في موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي، ورعت أشواطها التسع «لونغين» بإجمالي جوائز بلغ 1.56 مليون درهم، تنافس على ألقابها 124 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وتضمن الحفل ثلاث بطولات رئيسة، بلغ إجمالي جوائزها 190 ألف درهم، وسجلت بجانب انتصار «ماكس ميهام»، فوز الجواد «ستروب» بشعار «رباح للسباقات»، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، وقيادة الفارس أدري دي فريز، بلقب الشوط السادس «لونغين ماستر كوليكشن مون فيز كرونوغراف» الذي جرى لمسافة 1200 متر على المسار الترابي، وأتبع بعودة تألق الفارس أدري دي فريز مع الجواد «الشبلي» المملوك لـ«ناصر عسكر»، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بالفوز في الشوط السابع «لونغين ماستركوليكشن» الذي جرى لمسافة 1000 متر عشبي.

واستطاع الفارس أدري دي فريز، الحفاظ على قدرات الجواد «ماكس ميهام» في المراحل الأولى من الشوط الخامس، قبل إطلاق العنان له مع دخول المنعطف الأخير نحو تجاوز منافسيه، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و31 ثانية و28 جزءاً من الثانية، بفارق بلغ 3.36 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «فالديفيا» المملوك لسلطان علي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وتولى قيادته الفارس كونر بيسلي.

وأعرب كبيسي، الذي يتخذ من «نيوماركت» مقراً له، عن سعادته بفوز الجواد «ماكس ميهام» في ميدان، وقال في تصريحات صحافية: «كان أداءً احترافياً من الفارس دي فريز، وهذا إنجاز كبير لفريقنا الصغير، ونحن فريق شاب بطموحات كبيرة».

بدوره، قال الفارس دي فريز العائد من الإصابة: «كنت قلقاً بعض الشيء مع المراحل الأولى للسباق مع التموضع خلف مجموعة المقدمة، لكنني كنت واثقاً بقدرات الجواد (ماكس ميهام)، خصوصاً مع دخولنا المنعطف الأخير والقدرة على الاندفاع للصدارة».

وأضاف: «سقطت بقوة قبل بضعة أسابيع، وفاتتني بعض السباقات الرائعة، لكنني سعيد بعودتي السريعة، والنجاح في تحقيق الفوز في الأمسية الختامية لـ(كرنفال سباقات دبي)».

وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «إيه بي ساكار» بشعار ماجد المعمري، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، أول الانتصارات، بعدما قاده الفارس راي داوسون للفوز بلقب الشوط الأول الذي خصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر رملي، بجوائز بلغت 120 ألف درهم، قبل أن يسجل أول الأشواط المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، فوز الجواد «العربد» لناصر عسكر، بقيادة الفارس دانيال تودوب، وإشراف المدرب مصبح المهيري بلقب الشوط الثاني الذي امتد لمسافة 1600 متر رملي، وبلغت جوائزه 175 ألف درهم.

وواصلت الجياد المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، تألقها في ميدان، بفوز الجواد «ملقب» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا بلقب الشوط الثالث الذي أقيم لمسافة 1400 متر عشبي، بجوائز بلغت 175 ألف درهم.

وسجل الشوط الرابع الذي جرى لمسافة 2000 متر رملي، تألق الجواد «كلاسيك سيتي» بحصده تحت إشراف مالكه ومدربه أرنست أورتيل، وقيادة الفارس ألكسندر داسيلفا، بلقب الشوط البالغ جوائزه 175 ألف درهم.

وعاد اسم المدرب أحمد بن حرمش للسطوع مجدداً، بعد أن أهداه الجواد «دارك سافرون» المملوك لمحمد السبوسي، وتحت قيادة الفارس كونور بيزليو، لقب الشوط الثامن الذي امتد لمسافة 1200 متر رملي، بجوائز بلغت 175 ألف درهم.

وأسدل الستار عن الأمسية، بانتصار جديد للمالك محمد السبوسي والمدرب أحمد بن حرمش، بعدما فاز الجواد «مليون دورو» بقيادة الفارس كونر بيسلي، بلقب الشوط التاسع والأخير الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 175 ألف درهم.

. 1.56 مليون درهم جوائز الأمسية الختامية لموسم «كرنفال سباقات دبي».

. 124 من نخبة الخيول المحلية والدولية شاركت في السباقات.