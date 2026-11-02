«أديب عذبة» يظفر بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

تُوّج الجواد «أديب عذبة» بلقب المحطة الـ17 من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت، أمس، على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية بمدينة بنغازي، ضمن أجندة النسخة الـ33 للكأس، التي سجلت حضورها في ليبيا للعام الثاني على التوالي.

وتقام سلسلة السباقات، بدعم القيادة الرشيدة، في إطار اهتمامها بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيع اقتناء وتربية الخيل العربي، وتعزيز حضوره في أبرز المضامير والسباقات الدولية، وأقيم السباق لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 15 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثالث، الذي استضاف على مدى يومين 16 شوطاً لسباقات الخيل.

ونجح «أديب عذبة»، المملوك لنادي الوطن، بإشراف المدرب ناصر سميري وقيادة الفارس سليم بن الحبيب الفرشيشي، في حسم اللقب بعد أداء قوي، مسجلاً زمناً قدره 2:34.25 دقيقة. وجاء «آر بي تو ذا هاوس» في المركز الثاني، وحل «حاتم» ثالثاً، و«إيه إيه بيرننغ داون» رابعاً، فيما جاء «لورد دو لاردوس» في المركز الخامس.

وبهذا الفوز أصبح «أديب عذبة» ثاني المتوجين بلقب المحطة الليبية بعد الجواد «عفجان»، الفائز بالنسخة الأولى التي أقيمت في بنغازي عام 2025. وشهد السباق حضوراً جماهيرياً تجاوز 5000 متفرج، عكس الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل العربية في ليبيا، ومكانة الكأس لدى ملاك ومربي ومحبي الخيل العربي.

وحضر مراسم التتويج نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، فارس خلف المزروعي، ورئيس هيئة أبوظبي للتراث، عبدالله مبارك المهيري، وممثل اللجنة العليا المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، سعيد خليفة المهيري، حيث جرى تتويج أصحاب المراكز الأولى وتسليم كأس المحطة الليبية لمالك الجواد البطل.