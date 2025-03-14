بوهندي: لا أحد يسأل عن سيناريو المباريات.. الفائز يُذكر اسمه فقط

عبّر عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، عن سعادته بما قدمه فريقه خلال مباراة شباب الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا-2 لكرة القدم، مشيراً إلى أنه في كرة القدم لا أحد يسأل عن سيناريو المباريات، لكن فقط الفريق الفائز هو من يُذكر اسمه، حتى وإن كانت الأفضلية للفريق الآخر، مشيراً إلى أن الشارقة تمكن من التعامل بشكل فني وتكتيكي، ونجح في حسم المباراة بالشارقة، رغم الإصابات المؤثرة التي تعرّض لها لاعبو الفريق في خط الدفاع.

وتعرّض فريق الشارقة لإصابات مؤثرة أمام شباب الأهلي، كلفت الفريق ثلاثة تبديلات، وكانت نتيجة طبيعية للضغط الكبير لهجوم فريق شباب الأهلي، لكن نجح المدرب، الروماني كوزمين، في التعامل بذكاء ليصل بالمباراة إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت للشارقة.

وقال جمال بوهندي، لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، يمثّلان قمة كرة الإمارات، بالأرقام والنتائج والعروض، مبروك لفريق الشارقة نجح في حسم النتيجة، الشوط الأول كان في دبي والشوط الثاني في الشارقة، مباراة كبيرة شهدت العديد من التغييرات، وظروفاً مختلفة، ومنعطفات، وإصابات، فريق الشارقة تعرض لثلاث إصابات مؤثرة في خط الدفاع بثلاثة تبديلات، لكن فريق الشارقة وصل إلى ما يريد بطريقة فنية رائعة».

وأضاف: «فريق شباب الأهلي نجح في الاستحواذ على الكرة خلال فترات كبيرة من المباراة، لكن الشارقة تعامل مع الوضع، لا أحد يسأل عن الفريق الذي استحوذ على الكرة، لكن يُذكر فقط الفريق الفائز، وقد نجح الشارقة في التعامل والصعود والفوز وانتظار مواجهة التعاون السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، لغرب القارة».

وتابع: «صراحة خرجنا في الشوط الأول متقدمين، وكنا على يقين أن فريق شباب الأهلي لن يستسلم في الشوط الثاني، ونعلم أن الشارقة يواجه فريقاً مدججاً بالنجوم، لكن نجح الفريق في التعامل مع الوضع والضغط الكبير والإصابات والتغييرات المهمة في خط الدفاع لتصل المباراة إلى ركلات الجزاء والتي شهدت تألق وتوفيق عادل الحوسني».