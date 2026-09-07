المقبالي: الخسارة الأولى لن تؤثر في ثقتنا أو طموحاتنا

أكد حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن الخسارة أمام الجزيرة بنتيجة 1-3، لن تؤثر في ثقة اللاعبين أو طموحات الفريق، مشيراً إلى أن «الفرسان» لم ينجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة، في الوقت الذي نجح المنافس في الاستفادة من فرصه وحسم المواجهة لمصلحته.

وقال المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «الجزيرة فريق كبير، والمباراة كانت قوية والمنافسة صعبة، خصوصاً أنه يمتلك لاعبين ومحترفين على مستوى عالٍ، ودخلنا اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة النتائج التي حققناها منذ بداية الموسم، وكانت لدينا فرص جيدة خلال المباراة، لكننا لم نتمكن من استغلالها بالشكل المطلوب».

وأضاف: «في المباريات الكبيرة، وأمام منافس قوي مثل الجزيرة، يجب أن تستغل الفرص التي تتاح لك، لأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تحسم النتيجة. حاولنا العودة إلى المباراة، وكانت لدينا الفرصة لذلك، لكن لم نوفق، وفي المقابل نجح الجزيرة في استغلال الفرص التي حصل عليها».

وأوضح حارس شباب الأهلي أن الخسارة الأولى في الموسم أمر مؤلم بالنسبة إلى اللاعبين، لكنها لن تؤثر في ثقتهم بأنفسهم، مؤكداً أن الفريق مطالب بالتعامل معها بالشكل الصحيح، والاستفادة منها قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال: «بالتأكيد الخسارة تؤلمنا، خصوصاً أنها الأولى لنا في الدوري هذا الموسم، لكن كرة القدم فيها الفوز والخسارة، ولا يمكن أن تتوقف عند مباراة واحدة. المهم الآن أن نعرف أسباب ما حدث، وأن نصحح الأخطاء ونواصل العمل والتركيز».

وتابع: «ثقتنا بأنفسنا وبالفريق لن تتغير بسبب خسارة، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، والموسم لايزال طويلاً، وأمامنا الكثير من المباريات والاستحقاقات. علينا أن نتعامل مع هذه النتيجة بشكل إيجابي، وأن تكون دافعاً لنا للعودة بصورة أقوى، بالتأكيد كنا نطمح إلى نتيجة أفضل. الآن انتهت المباراة، وعلينا التفكير في ما هو قادم، والعمل على تعويض هذه الخسارة».

وأشار إلى أن شباب الأهلي سيعمل على مراجعة المباراة مع الجهاز الفني والوقوف على الأخطاء، مضيفاً: «كل مباراة تمنحك دروساً، سواء فزت أو خسرت، والمهم أن تستفيد منها، لدينا الوقت للعمل وتصحيح الأمور، وهدفنا أن نظهر بردّ فعل قوي في المباراة المقبلة ونعود إلى طريق الانتصارات».