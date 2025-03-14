124 خيلاً تتنافس على ألقاب الأمسية الختامية في «كرنفال سباقات دبي»

تتنافس 124 من خيرة الجياد المحلية والدولية على ألقاب الأمسية الختامية في موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل، اليوم، على مضمار «ميدان» العالمي، وترعى أشواطها التسعة «لونجين»، بإجمالي جوائز تبلغ 1.56 مليون درهم.

وتمثل الأمسية الختامية الفرصة الأخيرة للعديد من الخيول، لإيجاد مكان لها في الأمسية الأغلى (كأس دبي العالمي)، في الخامس من أبريل المقبل.

وتستهل الأمسية بشوط الخيول العربية الأصيلة «لونجين لاغراندي كلاسيك»، البالغة جوائزه 120 ألف درهم، ويمتد لمسافة 1400 متر رملي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها إلى الأشواط الثلاثة الرئيسة الممتدة بين الخامس والسابع، والمصنفة ضمن فئة «التكافؤ»، وتقام على المسارات العشبية، وتبلغ جوائز كل منها 190 ألف درهم.

وتشارك 14 خيلاً في سباق «لونجين سبيريت فلايباك» الذي يقام في خامس أشواط الأمسية لمسافة 2410 أمتار، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً «ماكس مايهم»، المملوك لـ«نبراس للسباقات»، بإشراف المدرب هلال قبيسي.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «برينس أوف روز»، المملوك لـ«إسطبلات ضاحي»، بإشراف المدرب بوبات سيمار، والساعي لانتصاره الثاني على المسارات العشبية، بعد أن حقق معظم انتصاراته على المضامير الترابية.