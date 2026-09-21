اتحاد الغولف يكشف عن هوية بصرية جديدة

كشف اتحاد الغولف، أمس الأحد، عن هويته البصرية الجديدة، وتشكل عنواناً للمرحلة المقبلة في مسيرة اللعبة بالدولة، تعكس الطموحات المتنامية للاتحاد في تطوير اللاعبين، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتأتي الهوية الجديدة، ضمن رؤية الاتحاد في مسار اكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين الناشئين، وصولاً إلى إعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات، ضمن منظومة متكاملة تستهدف بناء مستقبل أكثر استدامةً لرياضة الغولف في الإمارات.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء طيار "م" عبدالله السيد الهاشمي، إن الهوية الجديدة تجسد مرحلة مهمة في مسيرة الاتحاد، وتجمع بين الهوية الوطنية والقيم التي توجه عمل الاتحاد والطموحات المستقبلية للعبة.

وقال الهاشمي في تصريحات صحفية: "تعكس الهوية البصرية الجديدة مرحلة مهمة في مسيرة الاتحاد، فهي تجمع بين الهوية الوطنية والقيم التي توجه عملنا، في تعبيرٍ واضح عن طموحاتنا لمستقبل اللعبة".

وأضاف: "حققت رياضة الغولف في الإمارات تقدماً كبيراً، وهذا التقدم يضعنا أمام مسؤولية مواصلة البناء وتطوير اللعبة، وضمان خلق الفرص المتاحة كأساسٍ أكثر قوة للأجيال القادمة".

وأختتم: "تحمل الهوية البصرية الجديدة، شعار (الصقر) باعتباره أحد الرموز الوطنية الراسخة في الدولة، ويجسد قيم ترتبط بالرؤية والدقة والصبر والانضباط والقوة، في مفاهيم تتناغم مع طبيعة رياضة (الغولف) ومتطلبات التنافس والتميز، كما يستحضر التصميم ألوان علم الإمارات، ليجمع بين الاعتزام بالهوية الوطنية، والتطلع إلى المستقبل".