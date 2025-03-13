«كلاسيكو» الإمارات وآسيا «شرقاوي»

تأهل الشارقة إلى الدور نصف النهائي من «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم بعد فوزه بمواجهة القمة الإماراتية على حساب ضيفه شباب الأهلي بركلات الترجيح 5-4 بعد أن انتهت مباراة الإياب، الأربعاء، على استاد الشارقة 1-1 وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

وضرب الشارقة موعداً في الدور نصف النهائي مع التعاون السعودي «سكري القصيم»، في قمة خليجية مرتقبة، وذلك بعد تأهل الأخير على حساب تراكتور الإيراني بركلات الترجيح، إثر تعادله السلبي ذهاباً في تبريز، وتعادله الإيجابي 2-2 إياباً في البريدة، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالحه بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الذهاب في الثامن من أبريل المقبل، حيث يحل الشارقة ضيفاً على التعاون في البريدة، فيما يُلعب لقاء الإياب في 15 أبريل على استاد الشارقة، أما المباراة النهائية، فستُقام 17 مايو المقبل.

وكان الشارقة نجح في قص شريط أهداف اللقاء بواسطة ماركوس فينيسيوس، الذي سجل هدف في الدقيقة 35، بعد تمريرة رائعة من زميله عثمان كمارا، ليستلم الكرة ويتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بإتقان في الزاوية البعيدة لحارس المرمى حمد المقبالي.

ولعب الحارس عادل الحوسني دورًا بطولياً في الحفاظ على نظافة شباكه طوال الوقت الرسمي للمباراة، بعدما تصدى لسيل من الهجمات الخطرة التي شنها شباب الأهلي طوال شوطي المباراة، إلا ان شباكه اهتزت بهدف في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع وتحديداً في الدقيقة 4+90 برأسية مؤنس دبور الذي أعاد فريقه لأجواء اللقاء ويقود اللقاء لشوطين إضافيين وركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الشارقة.

يُذكر أن هذه المباراة جاءت ضمن سلسلة من خمس مواجهات تجمع الفريقين خلال شهر واحد، في حالة نادرة على الساحة الكروية. وسيلتقي الفريقان مجددًا يومي 18 و23 مارس الجاري في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى مواجهة أخرى يوم 28 مارس ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.