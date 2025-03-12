ميلوش: لا أمتلك «بلاي ستيشن» لتوجيه لاعبي الوصل أثناء المباريات

أكد مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن «الإمبراطور» قدم مستويات جيدة خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، لافتاً إلى أنه لا يمتلك في يده جهاز التحكم بالألعاب الشهير (بلاي ستيشن) ليتولى توجيه اللاعبين أثناء المباريات، واتخاذ القرارات الخاصة بهم.

وقال ميلوش في تصريحات صحافية، عقب خسارة الوصل أمام السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في إياب دور الـ16 من البطولة القارية، وخروج الفريق من البطولة: «لم نتأهل إلى دور الثمانية مثلما كنا نتمنى، حيث إننا لعبنا بشكل جيد جداً في أول 15 إلى 20 دقيقة من الشوط الأول، وتقدمنا بالهدف الأول، وأعتقد أنه كان يجب أن نستمر بالنسق نفسه، لكن ارتكاب بعض الأخطاء أمام فريق مثل السد، أسهم في دخول مرمانا ثلاثة أهداف في وقت قصير للغاية».

وأضاف: «هذا النوع من المباريات يجب أن يكون تركيزنا فيه أكبر، إذ إن السد عاقبنا، وأسهم في أن تصبح مهمتنا صعبة في العودة إلى المباراة».

وأشاد المدرب الصربي بلاعبي الوصل، وقال: «لا أستطيع الشكوى من اللاعبين، لأن الفريق ضغط بقوة في الشوط الثاني، ولكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس».

وأردف: «لسوء الحظ أن مشوارنا في البطولة القارية انتهى، ولكن بشكل عام أرى أننا قدمنا مستويات جيدة في معظم المباريات، وأعتقد أن مباراتنا أمام النصر السعودي على ملعبه هي فقط التي لم نظهر خلالها بشكل جيد، بينما قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي السعودي، والأمر نفسه أمام الهلال السعودي، ولعبنا في الموسم الحالي أربع مرات أمام السد القطري، حققنا الفوز في مباراة، وخسرنا في مثلها، وتعادلنا مرتين».

وزاد: «اكتسبنا خبرة كبيرة من مشاركتنا في البطولة، ومن المهم أن يواصل الوصل مشاركته في النسخ المقبلة، لا أرغب في الحديث في تفاصيل تبدو سهلة بعد انتهاء المباريات، إذ إنه من السهل أن أكون ذكياً بعد انتهاء المعركة».

وشدد ميلوش ميلوييفيتش على أنه يشعر بالحزن، بسبب أن الوصل كان لديه فرصة التأهل إلى دور الثمانية، وقال: «لا أمتلك جهاز تحكم (سوني بلاي ستيشن) حتى أتحكم في أداء اللاعبين أثناء المباريات، ومهمة الجهاز الفني هي تدريبهم ومنحهم المعلومات التي تساعدهم خلال كل مباراة».

وقال: «أنا أثق تماماً بجميع اللاعبين، ومتأكد من أن لديهم الأفضل الذي يمكنهم تقديمه في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن الوصل سيخوض مباراة مهمة، الأسبوع المقبل، وقال: «سنلعب أمام الجزيرة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي مباراة مهمة جداً، رغم أننا سنفتقد عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين، ولكن هذا ليس عذراً، فالفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وقد تكون فرصة للاعبين الذين يشعرون بالحزن من عدم مشاركتهم في الفترة الماضية، بأن يقدموا كل ما لديهم، وأن يثبتوا أنني مخطئ في عدم إشراكهم في المباريات، وفي ذلك الوقت سأصبح سعيداً، كما أنهم سيحتفظون بمكانهم في تشكيلة الفريق في الفترة المقبلة».