ساشا: تأجيل مباراة النصر السعودي منحنا فرصة للاستشفاء

أكد مدافع الوصل، الدولي ساشا إيفكوفيتش، أهمية المواجهة المرتقبة أمام القوة الجوية العراقي، والمقررة مساء غدٍ الاثنين ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، مشدداً على أن فريقه سيدخل اللقاء بشعار الفوز، ولا بديل عن حصد النقاط الثلاث، من أجل إحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني.

وقال ساشا لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل يدرك أهمية المباراة في هذه المرحلة من البطولة، خصوصاً في ظل موقفه الحالي في جدول الترتيب، وحاجته الماسة إلى تحقيق انتصاره الأول، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى النقاط، وندرك أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خصوصاً أن القوة الجوية فريق جيد ويمتلك الطموح نفسه في تحقيق نتيجة إيجابية، ولذلك علينا التعامل مع المواجهة بتركيز كبير، وبذل أقصى ما لدينا من أجل الوصول إلى النتيجة التي نطمح إليها».

وأضاف: «اللعب على ملعبنا يمنحنا دافعاً إضافياً، وعلينا استغلال عاملي الأرض والجمهور بالشكل الأمثل، من خلال تقديم أداء قوي منذ البداية، والضغط على المنافس ومحاولة حسم المباراة مبكراً، فنحن نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة، وأن المنافس سيقاتل من أجل النقاط، وكلما تأخرنا في التسجيل أو حسم الأمور ازدادت صعوبة المباراة، لذلك يجب أن نكون في قمة التركيز طوال الدقائق».

وشدد مدافع الوصل على أن تأجيل مواجهة فريقه أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة كان فرصة إيجابية للاعبين لاستعادة جاهزيتهم، بعد فترة شهدت توالي الاستحقاقات المحلية والقارية.

وأوضح: «ضغط المباريات خلال الفترة الماضية فرض تحديات بدنية على الفريق، وأن فترة التوقف الإضافية ساعدت الجهاز الفني واللاعبين على إعادة ترتيب الأوراق والاستعداد بصورة أفضل للاستحقاق الآسيوي».

وأكمل: «كان تأجيل مباراة النصر فرصة جيدة لنا من أجل الاستشفاء والتعافي، والعمل على التحضير لمواجهة بطل العراق، بعدما خضنا سلسلة من المباريات المحلية والخارجية في فترة زمنية قصيرة، وأعتقد أن الفريق سيكون في أفضل حالاته من الناحيتين الفنية والبدنية، وندخل المباراة باستعداد جيد ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز».

حظوظ الوصل

وتابع: «الوصل لايزال متمسكاً بحظوظه في البطولة، رغم صعوبة موقفه في جدول الترتيب، واللاعبين يدركون مسؤوليتهم تجاه النادي وجماهيره، وأن تحقيق الفوز في تلك المواجهة سيكون خطوة مهمة لاستعادة الثقة وفتح باب المنافسة مجدداً على التأهل».

وأكمل: «الأهم بالنسبة إلينا الآن هو التركيز على مباراة الغد، وعدم التفكير كثيراً في الحسابات، لأن الطريق يبدأ من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إذ نعرف أن المهمة تحتاج إلى جهد جماعي وانضباط وتركيز، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهير الوصل».

ويحتل الوصل المركز الأخير في ترتيب مجموعة الغرب من دون رصيد من النقاط، فيما يأتي القوة الجوية العراقي في المركز الـ11 برصيد ثلاث نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة للفريقين في سباق المنافسة على التأهل.

الاستعداد للمباراة

وتتواصل الاستعدادات للمباراة، إذ يعقد مدربا الفريقين المؤتمر الصحافي والاجتماع الفني التنسيقي، اليوم الأحد، فيما يخوض الوصل تدريبه الأخير على ملعبه، لوضع اللمسات الفنية الأخيرة، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، في ظل جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء.

وتشهد عملية بيع التذاكر إقبالاً جماهيرياً من مشجعي الوصل، الذين يترقبون المواجهة وسط حالة من التفاؤل بقدرة الفريق على تحقيق انتصاره الآسيوي الأول، ومساندة اللاعبين من المدرجات في مباراة تمثل محطة مهمة لاستعادة آمال المنافسة القارية.

طاقم تحكيم سعودي

وأسند الاتحاد الآسيوي إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سعودي، بقيادة حكم الساحة ماجد الشمراني، ويعاونه هشام الرفاعي مساعداً أول، وعمر الجمل مساعداً ثانياً، فيما يتولى فيصل البلوي مهمة الحكم الرابع، وممدوح الشهدان مهمة حكم الفيديو الرئيس، بمساعدة إبراهيم الدخيل.