تساؤلات في «التواصل الاجتماعي» حول خطأ قانوني يؤهل الوصل

شهدت مباراة الوصل والسد القطري في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، أول من أمس، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة ارتكاب السد خطأ قانونياً بإيقافه المباراة أربع مرات لإجراء تبديلات في صفوفه، مخالفاً لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأجرى نادي السد ثلاثة تبديلات، بنزول أحمد سهيل بدلاً من يوسف عطال في الدقيقة 70، وحسن الهيدوس بدلاً من كلاودينيو في الدقيقة 90، وعبدالرزاق يوسف بدلاً من رافا موجيكا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بينما التوقف الرابع كان للاعب أحمد سهيل في الدقيقة 67، حيث طلب الجهاز الفني للنادي القطري إيقاف اللعب لإجراء التبديل الأول في اللقاء قبل أن يتراجع عن قراره، ثم أجرى بعد ذلك ثلاثة تبديلات في الشوط الثاني، ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمر نفسه في الاتحاد الآسيوي، يحق لكل فريق إجراء خمسة تبديلات في كل مباراة، ولكن تتم على ثلاث مرات.

وتفاعل مغردون على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مع الواقعة، حيث طالب البعض باتخاذ إدارة نادي الوصل خطوة قانونية، ورفع احتجاج رسمي للحفاظ على حقوقه، حيث قال المغرد محمد جاسم البستكي: «إذا كان الوصل له حق فأكيد سيحصل عليه بالقانون، أما إذا كان موقف السد سليماً فمبارك له التأهل».

وقال المغرد بدر بالعبيد: «بشأن ما حدث من تبديلات السد في مباراته أمام الوصل بإياب دور الـ16 لحساب بطولة النخبة الآسيوية، وفقاً للائحة دوري أبطال آسيا للنخبة يُسمح بخمسة تبديلات خلال ثلاث فترات، حيث إن السد القطري لم يفعّل الفترة الرابعة بالتبديل، إنما كاد أن يفعل، لذا لن تسحب نقاط المباراة، وفي أسوأ الظروف سيعاقب مالياً فقط، مع التأكيد على عدم التكرار، وهذا لا يعني أحقية الوصل برفع احتجاج ضد الفريق القطري».

التوقفات الـ 4 التي قام بها نادي السد

الدقيقة 67 لمشاركة أحمد سهيل ثم تراجع عن التبديل.

الدقيقة 70 لدخول أحمد سهيل بدلاً من يوسف عطال.

الدقيقة 90 لدخول حسن الهيدوس بدلاً من كلاودينيو.

الدقيقة 90 +3 لدخول عبدالرزاق يوسف بدلاً من رافا موجيكا.