أوروغواي تدخل عصر البطاقات الافتراضية

في تجربة فريدة من نوعها، شهدت مباراة ناسيونال ورنتيستاس، ضمن بطولة كأس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، استخدام البطاقة الافتراضية للمرة الأولى، وظهرت التقنية الجديدة على ملعب "غران باركي سنترال" في الدقيقة 12، عندما أشهر الحكم إدواردو فاريلا الإنذار في وجه خوان بابلو بلادا إثر مخالفة بحق ماكسي سيلفيرا، رافعاً جهازاً لوحياً أضاءت شاشته باللون الأصفر بدلاً من البطاقة الورقية المعتادة.

وقال مدير إدارة التحكيم في الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم مارسيلو دي ليون، إن الجهاز يتيح تسجيل مختلف أحداث المباراة، بما فيها البطاقات والتبديلات وركلات الجزاء، من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي).

وتهدف المبادرة إلى تسهيل العمل الإداري للحكام والاستغناء عن القلم والورقة في تدوين أحداث المباريات، مع نقل المعلومات فوراً إلى نظام "كوميت" وقاعدة بيانات الاتحاد الأوروغوياني، وإمكانية إتاحتها لوسائل الإعلام مستقبلاً.

وسبق اختبار التقنية في ملعب ديفينسور، لكن التجربة واجهت بعض المشكلات المتعلقة بوضوح الشاشة والإضاءة.

وخلال مباراة ناسيونال ورنتيستاس، ظهرت البطاقة الإلكترونية الصفراء مرات عدة أخرى في الشوط الأول، غير أن لونها لم يكن واضحاً بما يكفي من مسافة بعيدة، وهو ما قد يخضع للتحسين مع استمرار الاختبارات.