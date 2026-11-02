منتخب الإمارات يخسر أمام قطر.. ويودع «خليجي القدامى»

ودّع منتخب الإمارات بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين المقامة في الدوحة، بعد خسارته اليوم الإثنين، أمام المنتخب القطري بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في المواجهة التي أقيمت على استاد حمد الكبير.

وتجمد رصيد «الأبيض» عند أربع نقاط، فيما رفع منتخب قطر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متأهلاً إلى الدور نصف النهائي لضرب موعد مع منتخب العراق (حامل اللقب). وفي المقابل، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في الدور ذاته، علماً بأن منتخب البحرين حلّ ثانياً في المجموعة الثانية إثر فوزه على اليمن (4-0) ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن الأبيض الإماراتي.

وسجل هدفي قطر كل من مشعل عبد الله في الدقيقة (30)، ورودريغو في الدقيقة (37).

ورغم أن مدرب المنتخب، عيد باروت، دفع بكوكبة من أبرز اللاعبين في مقدمتهم محمد عمر، وفيصل خليل، وإسماعيل مطر، إلا أن الفريق لم يقدم المردود الفني المطلوب على مدار شوطي المباراة. وودع البطولة إلى جانب الأبيض كل من اليمن والكويت وعمان.

وفي بقية نتائج المجموعات، فاز منتخب البحرين على اليمن (4-0)، بينما فاز المنتخب السعودي على العراق (1-0).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد محاولات جادة من الطرفين للوصول إلى المرمى، غير أن فرص محمد عمر، وفيصل خليل، وإسماعيل مطر لم تُترجم إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب تغيير الصورة الهجومية والوصول إلى الشباك القطرية بعدما أجرى المدرب عيد باروت تبديلات بإشراك جمعة خاطر وسلطان الغافري بدلاً من وليد عباس وسبيت خاطر، إلا أن المنتخب القطري نجح في غضون سبع دقائق من تسجيل هدفين وحسم اللقاء لصالح (2-0).

خاض المنتخب اللقاء بتشكيلة مكونة من: وليد سالم في حراسة المرمى، وفي الدفاع وليد عباس، وبشير سعيد، وفهد مسعود، ومهند العنزي؛ وفي الوسط: عبد الرحيم جمعة، وعبد الله مال الله، وسبيت خاطر، وفي الهجوم إسماعيل مطر، وفيصل خليل، ومحمد عمر.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها كل من محمد عمر، وعبد الرحيم جمعة، ومهند العنزي، وسبيت خاطر ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب في البطولة، في حين ارتدى اللاعب المخضرم محمد عمر شارة القيادة في الملعب.