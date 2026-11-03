منتخب الإمارات يخسر أمام قطر.. ويودع «خليجي القدامى»

ودّع المنتخب الوطني بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، المقامة في الدوحة، بعد خسارته، أمس، أمام المنتخب القطري بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المواجهة التي أقيمت على استاد حمد الكبير.

وتجمد رصيد «الأبيض» عند أربع نقاط، بينما رفع منتخب قطر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متأهلاً إلى الدور نصف النهائي لضرب موعد مع منتخب العراق (حامل اللقب)، وفي المقابل يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في الدور ذاته، علماً بأن منتخب البحرين حلّ ثانياً في المجموعة الثانية إثر فوزه على اليمن (4-0)، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على الأبيض الإماراتي.

وسجل هدفَي قطر كل من مشعل عبدالله في الدقيقة (30)، ورودريغو في الدقيقة (37).

ورغم أن مدرب المنتخب، عيد باروت، دفع بكوكبة من أبرز اللاعبين في مقدمتهم محمد عمر، وفيصل خليل، وإسماعيل مطر، فإن الفريق لم يقدم المردود الفني المطلوب على مدار شوطي المباراة، وودع البطولة إلى جانب الأبيض كل من اليمن والكويت وعمان.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد محاولات جادة من الطرفين للوصول إلى المرمى، غير أن فرص محمد عمر وفيصل خليل وإسماعيل مطر لم تُترجم إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب تغيير الصورة الهجومية والوصول إلى الشباك القطرية بعدما أجرى المدرب عيد باروت تبديلات بإشراك جمعة خاطر وسلطان الغافري بدلاً من وليد عباس وسبيت خاطر، إلا أن المنتخب القطري نجح، في غضون سبع دقائق، في تسجيل هدفين وحسم اللقاء لمصلحته (2-0).

وخاض المنتخب اللقاء بتشكيلة مكونة من وليد سالم في حراسة المرمى، وفي الدفاع وليد عباس، وبشير سعيد، وفهد مسعود، ومهند العنزي، وفي الوسط: عبدالرحيم جمعة، وعبدالله مال الله، وسبيت خاطر، وفي الهجوم إسماعيل مطر، وفيصل خليل، ومحمد عمر.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها كل من محمد عمر، وعبدالرحيم جمعة، ومهند العنزي، وسبيت خاطر ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب في البطولة، في حين ارتدى اللاعب المخضرم محمد عمر شارة القيادة في الملعب.