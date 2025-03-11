النصر يواجه القادسية من دون مهاجمين

يحلّ فريق النصر ضيفاً على القادسية الكويتي عند الساعة 23:00 من مساء اليوم، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

ولا بديل أمام النصر سوى الفوز، بعد تعرضه للخسارة في الذهاب على استاد آل مكتوم بهدف نظيف، في وقت يعاني الفريق غياب أبرز لاعبيه في خط هجومه بالكامل، بداية من علي مبخوت للإيقاف، والسويسري هاريس للإصابة، وعبدالله توريه المصاب منذ فترة أيضاً.

وكان مبخوت قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 23 من مباراة الذهاب لاعتدائه على مدافع القادسية.

وكانت بعثة النصر قد غادرت إلى الكويت، أول من أمس، وخاض الفريق تدريبه الرسمي على ملعب المباراة، أمس، في وقت تسببت القائمة التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي في كثير من الجدل بين جمهور النصر، لعدم وجود أي مهاجمين في القائمة، ما يؤكد اعتماد المدرب مجدداً على اللاعب البرازيلي أوليفيرا - الوافد من خورفكان - في التشكيل الأساسي، والذي لم ينجح حتى الآن في إقناع الجمهور، حيث لم يحرز أي هدف مع العميد منذ انضمامه إليه.

ورغم أفضلية النصر في مباراة الذهاب على استاد آل مكتوم، إلا أنه تعرض للخسارة، بسبب النقص العددي الذي عاناه، لتبقى مباراة العودة هي الأمل الوحيد في تحقيق الفوز بفارق هدف على أقل تقدير ولعب أشواط إضافية، أو الفوز بفارق هدفين، ليضمن صعوده إلى المباراة النهائية، أما في حالة التعادل فسيخسر الفريق فرصته في البطولة، ويودع من الدور قبل النهائي.

. عدم وجود مهاجمين في قائمة النصر أثار الجدل بين جمهور الفريق.