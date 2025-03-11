بيمينتا: «العزائم» واللقيمات تبهرني في رمضان

أكّد لاعب نادي الوحدة، لوكاس بيمينتا، أنه يعتبر شهر رمضان المبارك من الأشهر المفضلة بالنسبة له، لما يتميز به من أجواء مختلفة، وتغييرات كبيرة في نسق الروتين اليومي، وقال بيمينتا، الذي يلعب في مركز الدفاع، لـ«الإمارات اليوم» إن أكثر ما يبهره ويعجبه في شهر رمضان هو كثرة دعوات تناول الطعام (العزائم)، واجتماع اللاعبين مع أسرهم بشكل أكبر من الأيام العادية، بينما أشار إلى أنه من عشاق الأكلة الشعبية «اللقيمات».

وأوضح اللاعب الذي انضم إلى الوحدة في يناير 2019 قادماً من بوتافوغو البرازيلي: «من خلال معيشتي في دولة الإمارات، وجدت أن شهر رمضان يتميز دائماً بحصول اللاعبين على فرصة اجتماعهم مع أفراد عائلتهم لأوقات أطول من الأيام الأخرى على مدار العام، وهو أمر رائع جداً».

أمّا بالنسبة لتناوله للأكلات الإماراتية في شهر رمضان فقال: «هناك العديد من الأكلات التي أصبحت أتناولها مرات عديدة، ولكن تُعد (اللقيمات) أكثر الأكلات التي أعشقها، وفي الوقت نفسه أحرص على عدم تناول كميات كبيرة منها، حتى لا تحدث زيادة في وزني، أو يتأثر مردودي في الملعب بتناول الحلويات التي تؤثر سلباً في اللياقة البدنية لأي لاعب».

وتحدث لاعب المنتخب الوطني البالغ من العمر 24 عاماً، عن تأثير تغيير نسق الروتين اليومي في شهر رمضان على اللاعبين، وقال: «بالفعل يكون هناك تغيير كبير في مواعيد التدريبات والمباريات التي تُقام في توقيت متأخر، وينعكس ذلك على أن يكون هناك تغيير في مواعيد تناول الوجبات، ولكن لا توجد مشكلة في ذلك، حيث إنني تأقلمت على هذه التغييرات، والأهم أن يلتزم اللاعب بنظام محدد من ناحية عدد ساعات النوم، خصوصاً أنه ينام في توقيت متأخر بسبب تغيير مواعيد التدريبات والمباريات».

وأردف: «كما أنه من المهم بالنسبة للاعب أن يلتزم بنظام غذائي، ولا يتناول كميات كبيرة من الطعام، ويركز على تعويض السوائل التي لا يتناولها طوال اليوم أثناء صيامه».

واختتم لوكاس بيمينتا تصريحاته بتأكيده محبة أسرته للعيش في الإمارات لأطول فترة ممكنة، وقال: «نستمتع كثيراً بالأجواء المختلفة في شهر رمضان، بينما بشكل عام تحب عائلتي الحياة في دولة الإمارات، إذ إن جودة المعيشة هنا، من النادر أن تجدها في العديد من الدول حول العالم، وأتمنى دائماً كل الخير لأصدقائي في الإمارات، وأن يستمتع الجميع بهذه الأيام الاستثنائية في شهر رمضان التي تختلف عن الأشهر الأخرى طوال العام».