فيصل خليل: لا أتوقع تغييرات كبيرة في تشكيلة المنتخب لكأس آسيا

قال اللاعب الدولي السابق في كرة القدم والمحلل الفني، فيصل خليل، إنه لا يتوقع إجراء تغييرات كبيرة على قائمة المنتخب الوطني المرتقبة، استعداداً لخوض معسكر إعداد خلال الشهر المقبل في أبوظبي، ضمن برنامج تحضير المنتخب لكأس آسيا 2027، مشدداً على أن المنتخب سيذهب بعيداً في البطولة الآسيوية، قياساً بالمستوى الفني المميز الذي قدمه خلال مشاركته الأخيرة في كأس الخليج 27، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، وحصل خلالها المنتخب على مركز الوصيف.

وقال فيصل خليل لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب يضم عناصر مميزة من اللاعبين، بقيادة مدرب عالمي مثل الكرواتي زلاتكو، الذي نجح في وضع بصمته على أداء الأبيض خلال مشاركته الأخيرة في كأس الخليج».

وأضاف: «لا أتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في المنتخب، لكن الأمر يتوقف على الخيارات الفنية للمدرب في هذا الخصوص، وبالنسبة لي، ومن خلال متابعتي للمنتخب في كأس الخليج، لم أشاهد أي نوع من التقصير من اللاعبين، بل على العكس، شاهدنا أن الجميع ظهروا بشكل ممتاز، وأدى كل لاعب مهامه على أفضل صورة ممكنة».

وأوضح: «أتمنّى أن تكون هناك عملية استقرار في المنتخب، وصولاً إلى تحقيق مزيد من الانسجام بين اللاعبين خلال المرحلة المقبلة». وأكد خليل أن كأس الخليج الأخيرة مثلت إعداداً جيداً للمنتخب، لافتاً إلى حاجة الفريق إلى مواصلة الإعداد والتحضير الجيد لكأس آسيا.

وتابع: «على الرغم من أن المنتخب لم يحصد لقب كأس الخليج الأخيرة، رغم وصوله إلى المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي، فإنه ظهر بصورة ممتازة، وقدم مستوى فنياً مختلفاً عن ذلك الذي ظهر به في البطولات السابقة، قبل مشاركته في خليجي 27، التي حقق المنتخب خلالها الكثير من المكاسب والأمور الإيجابية».

وأضاف: «من الأمور الإيجابية التي تبشر بمرحلة جديدة للمنتخب، مشاهدة لاعبيه وهم يشاركون مع فرقهم في بطولة الدوري المحلي بشكل مميز، وهذا الأمر يمثل إعداداً جيداً لهم للمرحلة المقبلة».

وأشار خليل إلى أن متابعة مدرب المنتخب زلاتكو لمستويات اللاعبين، من خلال حضوره مباريات الدوري، تمكنه من اختيار العناصر الأكثر جاهزية، لافتاً إلى أن هناك أموراً فنية في المنتخب قد لا يلاحظها بعض الأشخاص أو لا يعرفونها، لكن الحكم فيها، أولاً وأخيراً، يعود إلى المدرب، كونه الأكثر دراية ومعرفة بعناصر المنتخب، من خلال متابعته مستوياتهم الفنية، سواء في المسابقات المحلية أو غيرها. وقال: «أتوقع أيضاً أن يعمل زلاتكو، خلال فترة الإعداد المقبلة، على معالجة بعض الأمور السلبية التي صاحبت مشاركة المنتخب الأخيرة في كأس الخليج، وصولاً بالمنتخب إلى تحقيق الهدف المطلوب في كأس آسيا المقبلة».

وأكد خليل ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب على الظهور بالشكل المطلوب تحت قيادة المدرب زلاتكو.

ويستعد المنتخب لخوض معسكر إعداد داخلي في أبوظبي، خلال الفترة من التاسع إلى 17 نوفمبر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وسورية، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين والاستقرار على التشكيلة المناسبة، تمهيداً لخوض منافساته في كأس آسيا، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليمن وفيتنام.