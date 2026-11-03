إيقاف كلاودينيو لاعب السد ست مباريات بالدوري القطري وتغريمه مليون ريال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف كلاوديو ليونيل "كلاودينيو"، لاعب السد، ست مباريات وتغريمه مليون ريال قطري.

ويأتي ذلك، بسبب السلوك غير الرياضي للاعب البرازيلي عقب مباراة السد والشمال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري لكرة القدم.

وألزمت اللجنة كلاودينيو بسداد قيمة الأضرار المالية الناجمة عن إلقاء جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت يوم 30 أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من العقوبات المرتبطة بمباريات الجولة التي جرت يومي 30 و31 من الشهر ذاته.

كما وجهت اللجنة لفت نظر إلى محمد كمارا وسعد عبدالله الشيب، لاعبي السد، وفرضت غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال على كل منهما، بسبب السلوك غير الرياضي عقب المباراة نفسها.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الشمال، ثلاث مباريات وتغريمه 15 ألف ريال، بسبب الاعتداء البدني على المنافس خلال مواجهة السد، فيما عاقبت خالد أحمد الأنصاري، مساعد مدرب الشمال، بالإيقاف خمس مباريات وغرامة قدرها 50 ألف ريال، بسبب السلوك غير الرياضي بعد انتهاء المباراة.

وفي قرارات أخرى، وجهت اللجنة لفت نظر إلى فرانسيسكو رياس، مدرب اللياقة بالنادي العربي، وغرمته خمسة آلاف ريال، بسبب السلوك غير الرياضي مع مسؤولي مباراة فريقه أمام الريان، التي أقيمت يوم 31 أكتوبر الماضي.

كما وجهت لفت نظر إلى النادي الأهلي، وفرضت عليه غرامة قدرها خمسة آلاف ريال، وألزمته بسداد قيمة الأضرار التي لحقت بمقاعد اللاعبين الاحتياطيين خلال مباراته أمام الشحانية يوم 30 من الشهر نفسه، بعد تقييمها من الجهة المعنية.

واستندت اللجنة في قراراتها إلى لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2026 - 2027.