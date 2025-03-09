«مكتب الأمين العام» يتأهل إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد

تأهل فريق مكتب الأمين العام إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعد فوزه على مكتب البعثات الدراسية 3-1، أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وانفرد مكتب الأمين العام بصدارة مجموعته بعدما وصل إلى النقطة السادسة، وأحرز ثلاثية الفريق كل من إيفرتون باولو وماتيوس داكروز وكايو روبيرتو، فيما سجل لمكتب البعثات الدراسية محمود معاذ.

وفي اللقاء الثاني لحساب المجموعة نفسها، تعادل فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع مكتب الشؤون الخاصة بهدف لمثله، في مباراة مثيرة، إذ تقدم مكتب الشؤون الخاصة عبر محمد أمين، لكن مانليديني مينونغو أدرك التعادل لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وبهذه النتائج، أصبح فريق مكتب الأمين العام ثاني المتأهلين إلى ربع النهائي بعد مدارس الإمارات الوطنية، فيما تجمد رصيد مكتب البعثات الدراسية عند 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء ومكتب الشؤون الخاصة.

استئناف المنافسات

تستأنف منافسات البطولة، مساء الأحد، بمباراتين ضمن الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة.

ويطمح وصيف النسخة الماضية فريق دائرة القضاء (3 نقاط) إلى حسم تأهله، عندما يواجه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يبحث عن تصحيح أوضاعه بعد خسارته المباراة الأولى، والأمر نفسه بالنسبة لفريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي الذي يواجه قطاع الشؤون المالية والمشتريات صاحب الـ«3 نقاط» في المباراة الثانية.

يذكر أن البطولة تقام على ملعب فندق قصر الإمارات، وتستمر المنافسات حتى 20 من مارس الجاري.

غريغوري: بطولة مذهلة

أشاد مدرب فريقي الوحدة والجزيرة السابق، الفرنسي عيسى غريغوري، بالنسخة الـ12 لكأس منصور بن زايد، ووصفها بـ«المذهلة».

وقال غريغوري الذي يقود فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية: «تتطور البطولة في كل عام، استعانت الفرق الـ16 المشاركة بأفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما زاد من مستوى المنافسة».

وأضاف: «أهنئ اللجنة المنظمة على التجهيزات والترتيبات الرائعة التي أخرجت لنا بطولة بمستوى عالٍ فنياً وتنظيمياً».