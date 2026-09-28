رسمياً.. العراق يستضيف «خليجي 28»

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج «خليجي 28» في العراق، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد الإثنين في مدينة جدة، على هامش منافسات «خليجي 27».

وجاء قرار إسناد استضافة النسخة المقبلة إلى العراق بعد مناقشة ملف الاستضافة خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي ترأسه رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي.

وكان ملف استضافة «خليجي 28» من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب مناقشة مستقبل البطولات الخليجية والتوجهات الخاصة بتطوير مسابقات الاتحاد، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات «خليجي 27» والاستحقاقات المقبلة.

وتعود البطولة إلى العراق بعد استضافته النسخة الـ25 في مدينة البصرة عام 2023، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ونجاحاً تنظيمياً، قبل أن تعود النسخة التالية إلى الكويت ثم تستضيف السعودية النسخة الحالية في جدة.

ويستعد العراق بذلك لاستضافة ثالث نسخة من بطولة كأس الخليج في تاريخه، بعد «خليجي 5» عام 1979 في بغداد و«خليجي 25» في البصرة عام 2023، فيما تمثل «خليجي 28» عودة البطولة إلى العراق بعد ثلاث سنوات من استضافة البصرة للنسخة الخامسة والعشرين.