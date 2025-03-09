«مربان» يحلق بسباق رأس الخور في ميدان

ظفر الجواد «مربان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بلقب سباق «رأس الخور» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1400 متر عشبي، وجرى في الشوط الخامس والرئيس، ضمن الأمسية الـ15 من «كرنفال سباقات دبي» التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل، أول من أمس، على مضمار ميدان، ورعت أشواطها الثمانية «عزيزي» بإجمالي جوائز تبلغ 2.2 مليون درهم، نافس على ألقابها 110 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

واستهلت الأمسية، بتتويج الجواد «جعفر» لـ«أبوبكر إقدورا» وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، بكأس (مزرعة الروية) المخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية ومسافة 1600 متر عشبي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرئيس «رأس الخور» البالغة جوائزه 850 ألف درهم.

وفي بقية النتائج، فاز المهر «رويال فيفور» لسلطان علي، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، وقيادة الفارس وليام بيوك، بكأس الشوط الثاني لمسافة 1900 متر رملي، وحصد 175 ألف درهم.

وأكد الجواد «كوزميك ديزرت» لسلطان علي السبوسي، وإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي، جدارته بلقب الشوط الثالث، فيما ظفر الجواد «ذا كامدن كولت» المملوك لإسطبلات «غرغار» بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشي بلقب الشوط الرابع.

وذهب لقب الشوط السادس المخصص لخيول فئة التكافؤ لمصلحة الجواد بن بورتريه، المملوك لـ«الربع للسباقات» بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، وقيادة الفارس دانيال تودهوب.

وعاد الفارس راي داوسون للتألق مجدداً بقيادته الجواد «سيلفر سورد» لـ«مارتينيز ريسينغ وديلان كونها» وإشراف ديلان كونها، للفوز بلقب الشوط السابع «برج عزيزي».

وتمكن الجواد «البوسنيا» بشعار «خورسيس آند ياريرز» وإشراف المدرب جيليرمو أريزكوريتا وقيادة الفارس فاكلاف جاناسك، من الفوز بلقب الشوط الثامن المخصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1200 متر عشبي، وبلغت جوائزه 175 ألف درهم.