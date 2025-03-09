كارتابيا: شباب الأهلي يريد كل البطولات

أكد قائد فريق شباب الأهلي، الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، أن «فرسان دبي» يبحث عن الفوز في كل البطولات التي يخوضها، مشيراً إلى أن الفريق يخوض تحدياً كبيراً أمام نظيره الشارقة في المباريات التاريخية التي تجمعهما خلال الشهر الجاري في «دوري أبطال آسيا 2»، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أدنوك للمحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سنقدم كل ما لدينا في المباريات التي نخوضها بالدوري أو أمام الشارقة على وجه الخصوص، وسنلعب كل مباراة على حدة، وسنواصل العمل بحثاً عن الفوز والصعود بالدور المقبل في بطولتي آسيا وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى مواجهة الدوري في آخر الشهر».

وفيما إذا كان فارق النقاط السبع بين شباب الأهلي والشارقة في الدوري سيشكل ضغطاً على الفريق، قال كارتابيا: «هذا الفارق لا يشكل أي ضغط، ويعتبر أمراً طبيعياً، لأننا نبحث عن الفوز بكل البطولات والمنافسة عليها، ولكن في الوقت نفسه نخوض كل مباراة على حدة، ولا نفكر في فارق النقاط أو المباريات التي تليها، وإنما الفوز في كل مباراة، دون النظر إلى المباريات الأخرى».

وعن حياته الأسرية، قال كارتابيا: «أعيش حياة رائعة في دبي برفقة عائلتي، وأنا لاعب محترف في نادٍ كبير، وأبحث دائماً عن تقديم الأفضل في كل مباراة لمساعدة الفريق في تحقيق الفوز».

ويعتبر النجم الأرجنتيني أحد أهم اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين وشباب الأهلي، إذ خاض مع الفريق هذا الموسم 13 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع مثلها، كما خاض مع فريقه 87 مباراة منذ قدومه إلى شباب الأهلي في موسم 2019-2020، وأحرز خلالها 27 هدفاً، ويعتمد عليه النادي بشكل أساسي طوال الموسم، مع العمل على راحته في بعض المباريات لتجنب الإصابات.

كارتابيا:

. فارق النقاط السبع بين شباب الأهلي والشارقة لا يشكل أي ضغط على «فرسان دبي».