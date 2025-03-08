أحمد جشك: النصر يستطيع الفوز على القادسية في الكويت

أكّد لاعب النصر أحمد جشك، أن فريقه قادر على هزيمة القادسية الكويتي، في المباراة التي ستجمع الفريقين في الكويت يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال الأندية الخليجية.

ويبحث النصر عن تعويض خسارته صفر - 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد آل مكتوم يوم الثلاثاء الماضي، وتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة.

وقال جشك لـ«الإمارات اليوم» إنه «لديه الثقة بقدرة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها النصر في مباراة الذهاب، بعد أن استغل الفريق الضيف النقص العددي للعميد، نتيجة حالة الطرد المبكر التي تعرض لها المهاجم علي مبخوت».

وأضاف: «في مباراة الذهاب قدمنا مباراة جيدة أمام القادسية، وكان ينقصنا تحقيق الأهداف، كما تأثر الفريق بالنقص العددي الذي حدث من بداية المباراة، ولكن في مجمل المباراة النصر كان الأفضل والأخطر، وفريقي يستطيع العودة بنتيجة جيدة من الكويت لإسعاد جمهورنا».

وستشهد مباراة العودة غياب علي مبخوت للإيقاف، وعبدالله توري للإصابة، كما يغيب السويسري هاريس للإصابة أيضاً.