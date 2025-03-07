مؤنس دبور: لسنا راضين عن التعادل

أكد لاعب شباب الأهلي، مؤنس دبور، أن فريقه أهدر الفوز أمام الشارقة، مشيراً إلى أن المباراة مازالت في الملعب، والحسم سيكون في مباراة العودة، الأربعاء المقبل، كما رفض اللاعب الحديث عن التحكيم في المباراة، مشيراً إلى أنه لا يمكنه الحديث عن هذه التفاصيل، حيث شدد على أن شباب الأهلي ارتكب خطأ واحداً أمام الشارقة كلف الفريق نتيجة التعادل.

وتقدّم شباب الأهلي بهدف سردار آزمون في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يتركب لاعب الفريق بوغدان خطأ في الشوط الثاني، لينجح لاعب الشارقة عادل تاعرابت، في خطف الكرة وتمريرها إلى كايو لوكاس، الذي لم يتردد في إحراز هدف التعادل في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة 1-1.

وقال مؤنس دبور لـ«الإمارات اليوم»: «لسنا راضين عن التعادل، فريق شباب الأهلي يبحث عن الفوز فقط في أي مباراة يخوضها، وكان الفريق الأفضل في الشوط الثاني، لكن ارتكب خطأ واحداً كلف الفريق هدف التعادل. كل الفريق يتحمل المسؤولية ومازال هناك لقاء عودة، والنتيجة مازالت في الملعب، وقادرون على تصحيح الوضع في المباراة المقبلة، هذه هي كرة القدم ونحن لم نخسر المباراة، بل حاولنا حتى النهاية».

وأضاف: «شباب الأهلي عندما يلعب على أرضه من الصعب أن يرضى بنتيجة غير الفوز، كرة القدم فيها كل شيء، لا أستطيع الحديث عن التحكيم، هناك أمور يجب ألا نتحدث فيها، وهي أمور فنية، لكن ما علينا فعله هو البحث عن تصحيح الوضع في مباراة العودة، والصعود إلى الدور المقبل».