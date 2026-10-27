ماشاريبوف يستعيد ذكريات «الفرسان» أمام استقلال طهران

تتجدد ذكريات الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مع شباب الأهلي، عندما يواجه «الفرسان» استقلال طهران الإيراني، في الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في مباراة تجمع فريقين سبق للاعب ارتداء قميصيهما خلال مسيرته الكروية.

وسبق لماشاريبوف خوض تجربة مع شباب الأهلي عام 2021، قبل أن ينتقل إلى استقلال طهران عام 2024، ليصبح أحد الأسماء التي تربط الناديين، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً بالنسبة إليه.

ولم يكن ماشاريبوف اللاعب الوحيد الذي ارتدى قميصي الفريقين، إذ سبق للإيراني مهدي قائدي تمثيل شباب الأهلي واستقلال طهران، قبل انتقاله إلى النصر الإماراتي، ما يضيف إلى المواجهة رابطاً آخر بين الناديين عبر لاعبين سبق لهما الدفاع عن ألوانهما.