61 حالة «كلين شيت» في 124 مباراة بدوري المحترفين

سجلت المباريات الـ124 التي أقيمت على مدار الجولات الـ18 الماضية في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ظهور الشباك النظيفة، أو ما يعرف بـ«كلين شيت»، في 61 حالة، بنسبة بلغت 49.19% من إجمالي المباريات، من ضمنها تسع مباريات انتهت بالتعادل السلبي، مع العلم أن مباراتين مؤجلتين لحساب الجولة 16، ستجمعان شباب الأهلي مع الوحدة، والشارقة مع الجزيرة.

ويتصدر الشارقة، وصيف الترتيب العام برصيد 40 نقطة، قائمة أندية الدوري في الحفاظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات، من ضمنها تعادل سلبي وحيد جاء في الجولة 11 أمام العين.

ويحتل شباب الأهلي، متصدر الترتيب العام للدوري برصيد 47 نقطة، المرتبة الثانية من حيث الحفاظ على شباكه نظيفة، وجاءت في ثماني مناسبات، من ضمنها تعادل سلبي وحيد، جاء أمام كلباء في الجولة الثامنة.

ويتشارك الوحدة، ثالث الترتيب العام (31 نقطة)، والوصل السادس (27 نقطة)، المرتبة الثالثة على صعيد الشباك النظيفة بإجمالي ست حالات لكل منهما، بجانب تشاركهما في حالة تعادل سلبي وحيدة، وجاءت لكلتاهما في الجولة الـ12 بخروج «العنابي» متعادلاً أمام جاره الجزيرة، وتسجيل «الإمبراطور» النتيجة ذاتها في لقاء بني ياس.

ودخلت ثلاثة أندية في شراكة على صعيد المركز الرابع للشباك النظيفة، بإجمالي خمس حالات، هي الجزيرة، وكلباء، وبني ياس، وإنما مع حالة تعادل سلبي وحيدة للجزيرة الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 30 نقطة، جاء أمام الوحدة في الجولة 12، مقابل تعادلين سلبيين لكل من كلباء وبني ياس اللذين يحتلان المركزين 10 و11 على سلم الترتيب برصيد 22 و19 نقطة على التوالي، جاءا لـ«كلباء» في الجولة الثامنة أمام شباب الأهلي، والجولة الأخيرة أمام البطائح، فيما سجل «السماوي» حالتي تعادل سلبي، الأولى أمام الوصل في الجولة 12، والثانية أمام النصر في الجولة 15.

واحتل فريقا عجمان والبطائح مناصفة المرتبة الخامسة، بإجمالي أربع مرات شباك نظيفة لكل منهما، بجانب ظهور التعادل السلبي لكليهما في مناسبة واحدة، جاءت لـ«البرتقالي» الذي يحتل المرتبة الثامنة على سلم الترتيب برصيد 25 نقطة أمام الوصل في الجولة السادسة، فيما ظهرت لـ«الراقي» في الجولة الأخيرة أمام كلباء.

بدورها، خرجت أندية العين (خامس الترتيب برصيد 29 نقطة)، والنصر (سابع الترتيب 26 نقطة)، وخورفكان (تاسع الترتيب 24 نقطة)، بشباك نظيفة في مناسبتين فقط، مع حالة تعادل سلبي وحيدة للعين، جاءت بالجولة 11 أمام الشارقة، وحالة واحدة أيضاً للنصر كانت أمام الوحدة في الجولة السابعة.

واحتل فريقا دبا الحصن والعروبة مناصفة المرتبة الأخيرة على صعيد الشباك النظيفة، بإجمالي حالة وحيدة، سجلها كلا الفريقين بفوزهما بالنتيجة ذاتها (1-صفر) على حساب بني ياس، جاء لدبا الحصن صاحب المركز 13 على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط في الجولة العاشرة، فيما فاز العروبة على بني ياس أيضاً في الجولة السادسة.