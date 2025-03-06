سعيد جمعة: أحب لمة العائلة و«اللقيمات»

أكد لاعب نادي البطائح لكرة القدم، سعيد جمعة، أن لمة العائلة تعد من الأمور المهمة بالنسبة له في شهر رمضان، وأنه إلى جانب كرة القدم فإنه يحب كثيراً ممارسة لعبة الكرة الطائرة، خصوصاً في الشهر المبارك، كما أن «اللقيمات» من الأكلات المفضلة لديه في رمضان، لاسيما عندما تقوم والدته بإعدادها في المنزل.

وقال سعيد جمعة، في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، إن لديه طقوساً محددة يقوم بها خلال شهر رمضان: «بعد تناول وجبة الإفطار وأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح، أتوجه إلى النادي لأداء التمارين، في حال كانت هناك تمارين جماعية للفريق، وفي حال لم يكن هناك تمرين، فإنني أستغل وقتي في ممارسة لعبة الكرة الطائرة التي تعد شيئاً أساسياً بالنسبة لي خلال الشهر المبارك، في حال وجدت الوقت الكافي لممارستها».

وأضاف جمعة: «من الأمور المهمة التي أحرص عليها أيضاً في رمضان، ممارسة رياضة الجري قبل الإفطار، ولو لمدة 15 دقيقة»، وتابع «بمناسبة شهر رمضان، فإنني أرسل رسائل تهنئة إلى كل من والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي وكل أفراد عائلتي».

ويعد سعيد جمعة (26 عاماً) من العناصر الأساسية في دفاع البطائح، إذ لعب مع الفريق حتى الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، أي أنه ظهر في جميع المباريات حتى الآن، منها 15 مباراة أساسياً في تشكيلة الفريق، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع البطائح 1307 دقائق.

واعتبر جمعة أن «أداء البطائح تطور منذ قيادة المدرب فرهاد مجيدي له، إذ فاز على فريقين كبيرين، هما الوحدة 2-صفر ضمن الجولة 13، والشارقة ضمن الجولة 17».

وقال «أهدرنا في فريق البطائح أربع نقاط مهمة، وذلك بالتعادل مع دبا الحصن 2-2 ضمن الجولة 16، وكذلك بالتعادل مع كلباء من دون أهداف ضمن الجولة 18، وهاتان المباراتان كانتا مغلقتين دفاعياً، لكنني أطمئن جمهور الفريق بأن القادم أفضل بالنسبة للبطائح».

وتابع «وضع الفريق في المركز الـ12 في ترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة يعد غير مطمئن، لذلك نحرص كلاعبين على الحصول على المزيد من النقاط خلال المباريات المقبلة، والسعي قدر الإمكان للابتعاد عن المنطقة الخطرة في الدوري، والوصول إلى المنطقة الدافئة».

وقال جمعة: «سنسعى خلال المباريات القادمة كذلك إلى تقديم أفضل ما عندنا كلاعبين، وسنركز هذا الموسم كثيراً على ابتعاد الفريق عن المنطقة الخطرة، لكن في الموسم المقبل فإن طموحاتنا ستزداد بحثاً عن الوصول إلى مركز أفضل».

سعيد جمعة:

. أحرص على ممارسة رياضة الجري قبل الإفطار لمدة 15 دقيقة.

. وضع البطائح في المركز الـ12 ضمن ترتيب الدوري غير مطمئن.