جاتي يخوض مباراته الـ 100 مع يوفنتوس

حملت مباراة يوفنتوس ضد ضيفه هيلاس فيرونا، أول من أمس، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، طابعاً خاصاً لفيديريكو جاتي، لاعب فريق «السيدة العجوز»، وشهدت المواجهة، التي انتهت بفوز يوفنتوس 2 / صفر، مشاركة جاتي في المباراة الـ37 مع أصحاب الأرض في مختلف المسابقات هذا الموسم، مسجلاً ظهوره الـ100 بقميص الفريق، وأصبح جاتي، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، رابع لاعب في يوفنتوس يصل إلى هذا الإنجاز، بعد مانويل لوكاتيلي وويستون ماكيني ودوشان فلاهوفيتش. وانضم جاتي ليوفنتوس في يناير عام 2022، لكنه بقي معاراً لفريق فروسينوني حتى نهاية ذلك الموسم، قبل أن ينضم للنادي الأبيض والأسود في صيف 2022.