يخوض الجزيرة والوحدة اختبارين مهمين، اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في «دوري أبطال آسيا 2»، إذ يتطلع الفريقان إلى تعزيز حظوظهما في صدارة مجموعتيهما، مع امتلاكهما فرصة حسم المركز الأول والتأهل إلى دور الـ16 مبكراً.

ويستضيف الجزيرة فريق غول غوهار سيرجان الإيراني، في الثامنة مساء، على استاد محمد بن زايد، بعدما ضمن تأهله إلى الدور المقبل عقب فوزه على المحرق البحريني بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية. ويتصدر «فخر أبوظبي» المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متقدماً بثلاث نقاط على أركاداغ التركماني، بينما يمتلك المحرق ثلاث نقاط وغول غوهار نقطتين.

ويحتاج الجزيرة إلى الفوز وتعثر أركاداغ أمام المحرق لحسم الصدارة قبل الجولة الأخيرة، بينما يطمح إلى تحقيق انتصاره الرابع في المجموعة أمام الفريق الوحيد الذي لم يتمكن من هز شباكه، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي. وسجل الجزيرة تسعة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة، مقابل استقبال شباكه ثلاثة أهداف فقط خلال أربع جولات.

وفي المقابل، يحل الوحدة ضيفاً على الكويت الكويتي في التوقيت نفسه، على استاد جابر المبارك الحمد، ساعياً إلى تعويض خسارته أمام الخالدية البحريني في الجولة الماضية، وحسم التأهل والصدارة معاً.

ويتصدر «العنابي» المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الكويت، بينما يمتلك كل من ناساف الأوزبكي والخالدية البحريني أربع نقاط، ويمنح الفوز الوحدة بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وصدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة، بينما يتيح للكويت معادلة رصيده وإبقاء المنافسة مفتوحة.

وكان الوحدة قد حقق ثلاثة انتصارات متتالية على الكويت وناساف والخالدية، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الفريق البحريني بنتيجة 1-2، ليبقى مطالباً باستعادة توازنه خارج أرضه.

وتبرز أهمية المواجهتين في قدرة الجزيرة والوحدة على حسم الصدارة مبكراً، قبل خوض الجولة السادسة والأخيرة، إذ يستضيف الجزيرة أركاداغ، في التاسع من ديسمبر، بينما يستقبل الوحدة فريق ناساف في أبوظبي في اليوم نفسه.