ارتسمت علامات الارتياح على وجه مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، عقب الفوز العريض الذي حققه فريقه على تراكتور سازي الإيراني 5-1، في المباراة التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، أول من أمس، وهي النتيجة التي عززت ثقة «الإمبراطور» ورفعت رصيده إلى ست نقاط، متقدماً إلى المركز الثامن لينعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني.

وكانت بعثة الوصل قد عادت من مسقط إلى دبي مباشرة عقب نهاية المباراة، فيما حصل اللاعبون على راحة، أمس، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم لمواجهة الظفرة في الدوري يوم السبت المقبل.

مدرب الوصل روي فيتوريا. تصوير: سالم خميس

ويمثل هذا الانتصار إحدى أكبر النتائج التي حققها الوصل في مشاركاته الآسيوية، والثانية من حيث الفارق التهديفي، بعدما سبق للفريق تسجيل أحد أكبر الانتصارات في تاريخ البطولة، عندما تغلب على وهيب الباكستاني 10-1 في نسخة عام 1993، إبان النظام القديم للمسابقة.

وجاء الفوز على تراكتور في توقيت مهم بالنسبة إلى الوصل، الذي كان بحاجة إلى حصد النقاط الثلاث لإنعاش حظوظه في سباق التأهل، إذ تصعد الفرق الثمانية الأولى في مجموعة الغرب إلى الدور الثاني، ما يمنح الفريق دافعاً إضافياً للتمسك بفرصته خلال الجولات المتبقية.

وبدا فيتوريا راضياً عن الصورة التي ظهر بها لاعبوه، خصوصاً على مستوى الشخصية الهجومية والرغبة في فرض السيطرة منذ البداية، مؤكداً أن الفريق دخل المباراة بعقلية إيجابية وطموح كبير لحسم المواجهة مبكراً.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات صحافية عقب اللقاء إن الوصل استحق الفوز، وقد نجح اللاعبون في صناعة العديد من الفرص الهجومية، رغم أن الوصول إلى الشباك استغرق بعض الوقت، قبل أن يفرض الوصل سيطرته بعد تسجيل الهدف الأول.

وأضاف: «بدأنا المباراة بطموح كبير وعقلية إيجابية، وكنا نريد فرض أسلوبنا ومحاولة حسم النتيجة في أسرع وقت، ونجحنا في صناعة العديد من الفرص الهجومية. صحيح أننا احتجنا إلى بعض الوقت قبل تسجيل الهدف الأول، لكن بعد ذلك تمكنا من السيطرة على مجريات اللعب، وقدم الفريق أداءً جيداً».

وشدد روي فيتوريا على أهمية النقاط الثلاث في إبقاء الوصل ضمن دائرة المنافسة، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها اللاعبون لتحقيق الفوز على الفريق الإيراني، متمنياً الشفاء العاجل لحارس المرمى وعودته سريعاً إلى الملاعب.

وقال: «الأهم بالنسبة لنا هو عدم التركيز على النتائج فقط، بل الاستمرار في العمل وفق النهج الذي نعتمده، وقدمنا أداءً جيداً أمام الاتفاق والأهلي السعوديين، لكن النتيجة لم تكن عادلة في تلك المواجهتين، وندرك أن تغيير الأمور لا يحدث بين ليلة وضحاها، ولذلك نواصل العمل بثقة وإيمان بما نقوم به».

وأوضح: «نعرف جيداً قدراتنا وقيمة فريقنا وجودة لاعبينا، وقد أثبتنا ذلك بالفوز على القوة العراقي، ثم تحقيق انتصار جديد، وأصبح رصيدنا ست نقاط، وسنقاتل حتى النهاية من أجل مواصلة المنافسة، والمواجهة المقبلة ضد الاتحاد السعودي ستكون مختلفة، لكننا لا نخشى أي منافس، فقد خضنا مباريات قوية وأظهرنا خلالها إمكاناتنا، وأثبتنا أننا نستحق المنافسة».

وختم بالقول: «نريد أن نكون في مقدمة هذه البطولة، لأن نادينا يستحق التواجد بين أفضل فرق القارة الآسيوية، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق هذا الهدف».

روي فيتوريا:

. بدأنا المباراة بطموح كبير وعقلية إيجابية، وكنا نريد فرض أسلوبنا ومحاولة حسم النتيجة بأسرع وقت.

. احتجنا إلى بعض الوقت قبل تسجيل الهدف الأول، لكن بعد ذلك سيطرنا على مجريات اللعب.