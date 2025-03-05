انطلاق «أبوظبي للألعاب الحكومية» بمشاركة 2000 موظف

انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي تُقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 2000 موظف وموظفة يمثلون أكثر من 45 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، وتستمر فعالياتها حتى 19 من الشهر الجاري.

وتشمل المنافسات 11 رياضة متنوّعة، هي: كرة القدم، الرماية، البادل، اللياقة البدنية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، والريشة الطائرة، وتُقام جميعها في أبوظبي كريكيت سبورتس هب، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، فيما تُقام سباقات الجري في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، وسباقات الدراجات الهوائية على مسار الوثبة للدرّاجات الهوائية.

ووفق بيان صحافي من مجلس أبوظبي: «تُقام البطولة احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي الذي يهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى الموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم المهنية، إضافةً إلى تطويرهم على المستويين الشخصي والمهني داخل بيئة العمل، كما تُسهم المبادرة في التأثير الإيجابي على الصحة الجسدية والصفاء الذهني والنفسي، في أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والعمل الجماعي».

وتتنافس الفرق والأفراد الذين يمثلون الجهات الحكومية على مجموع جوائز تتجاوز قيمتها مليوناً و300 ألف درهم إماراتي، وذلك ضمن الفعاليات المسائية التي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريحات صحافية: «بعد نجاحات النسختين الماضيتين، ستلعب النسخة الثالثة من البطولة دوراً كبيراً في تحفيز الموظفين الحكوميين على تبني نمط حياة صحي متكامل يشمل الجوانب البدنية والذهنية والاجتماعية، وتعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية، وتحفيزهم على اعتماد ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي يُسهم في رفع جودة حياتهم، ما يُرسخ مستقبلاً أكثر قوة وصحة واستدامة».

وأضاف: «نسعى لإحداث تغيير جذري في نمط الحياة لدى موظفي حكومة أبوظبي، معتمدين على أفضل الدراسات والسبل لتحقيق هذا التحوّل، إذ تُعتبر بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية واحدة من برامجنا الرائدة لتحقيق أهدافنا، ضمن أجواء احتفالية واجتماعية تُقام بمناسبة الشهر الكريم».