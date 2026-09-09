بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ تنطلق الجمعة المقبلة في «موسم الأبطال»

تنطلق بعد غد منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ لفئة الكبار، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في «مبادلة دوم» - نادي الجزيرة في أبوظبي، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، لتكون أولى البطولات المحلية ضمن أجندة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 تحت شعار «موسم أبطال الإمارات».

وأكد الاتحاد، في بيان صحافي، أمس، أن البطولة ستشهد منافسات في أربعة أساليب هي البوينت فايت والكيك لايت على البساط «التاتامي»، إلى جانب اللو كيك و«كي وان» داخل الحلبة، وفق لوائح الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ «WAKO».

وتبدأ الإجراءات التنظيمية للبطولة بإقامة الفحص الطبي وعمليات الميزان، اليوم، من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، بمقر اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في أبوظبي، تمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية.

وتقام الأدوار التمهيدية، بعد غد، من الساعة الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً، في مبادلة دوم - نادي الجزيرة، فيما تتواصل المنافسات يوم السبت بإقامة نزالات الدور نصف النهائي من الـ12 ظهراً حتى الثامنة مساءً، على أن تختتم البطولة، الأحد المقبل، بالنزالات النهائية التي تنطلق في التوقيت ذاته، وصولاً إلى تتويج الأبطال في مختلف الفئات.