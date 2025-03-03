«الجولة 18» مبهجة للوحدة وشباب الأهلي.. ومزعجة للعين والوصل والنصر

اشتد الصراع في المربع الذهبي من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ18، إذ احتفظ شباب الأهلي بالقمة، يطارده الشارقة، في وقت انفرد الوحدة بالمركز الثالث، يتبعه الجزيرة رابعاً، وتراجع العين خطوة، مصطحباً معه الوصل والنصر.

وفي القاع لايزال موقف العروبة ودبا الحصن في غاية الصعوبة من أجل البقاء بين المحترفين الموسم المقبل، بعدما واصلا سلسلة نتائجهما السلبية في الجولة، مع تقدّم طفيف للبطائح أقرب منافسيهما على البقاء الذي تعادل مع كلباء.

«الإمارات اليوم» ترصد أربعة مشاهد فنية من الجولة الـ18 التي أسفرت عن فوز شباب الأهلي على بني ياس 2-0، وخورفكان على الوصل 2-1، وعجمان على النصر 2-1، والوحدة على العين 2-1، والشارقة على العروبة 1-0، والجزيرة على دبا الحصن 1-0، وتعادل البطائح مع كلباء دون أهداف، وذلك على النحو التالي:

الأقل تهديفاً

شهدت الجولة الـ18 تراجعاً واضحاً في المعدل التهديفي، إذ سجلت الفرق 12 هدفاً لتصبح الجولة الأقل تسجيلاً للأهداف بين بقية جولات المسابقة التي أقيمت حتى الآن في استمرار لما كانت عليه في الجولة الماضية التي شهدت تسجيل 14 هدفاً فقط، فيما تعد الجولتان الثالثة والخامسة الأكثر تسجيلاً، بعدما شهدت إحراز 33 هدفاً في كل منهما.

وتمكنت ثلاثة أندية من حسم نتائج مبارياتها في الدقائق المزعجة، إذ اقتنص خورفكان الفوز على الوصل 2-1 في الدقيقة «90+4»، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الوحدة والعين، بتسجيل براهيما ديارا هدفاً في الدقيقة «90+5»، كما فاز الجزيرة على العروبة في التوقيت نفسه من ضربة جزاء.

فوز تأخر 5 مواسم

نجح الوحدة في كسر عقدة ملعبه أمام العين بعدما كان قد تلقى خمس هزائم متتالية على هذا الملعب، وهو ما لم يتعرض له أي نادٍ آخر في الدوري، لكنه فاز أخيراً 2-1، بعد مباراة استفاد فيها «العنابي» من النقص العددي الذي حل بفريق العين إثر طرد المدافع ماتيو كاردوسو في الدقيقة 30.

وأزاح الوحدة نظيره العين من المركز الثالث لينفرد به بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة له ضد شباب الأهلي، كما تمكّن الجزيرة من الصعود للمركز الرابع بفوزه على دبا الحصن بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الشارقة. وتراجع العين للمركز الخامس بـ29 نقطة، وظل الوصل سادساً بـ27 نقطة، والنصر سابعاً بـ26 نقطة، بعدما فشل للجولة الرابعة على التوالي في تحقيق أي انتصار بعد خسارته من عجمان 1-2.

غياب الصافرة الأجنبية

واستمر غياب الصافرة الأجنبية عن مباريات الدوري للجولة الخامسة على التوالي، بعدما حضرت للمرة الأخيرة في الجولة الـ13، عبر الحكم الروسي سيرغي كاراسيف الذي قاد مباراة شباب الأهلي والجزيرة.

وكان اللافت ظهور الحكم المواطن في مباراة الوحدة والعين التي تعد الأكثر جذباً للصافرة الأجنبية في السنوات الأخيرة، وكذلك مواجهة الدور الأول على استاد هزاع بن زايد التي أدارها الحكم الإيطالي دافيدي ماسا.

يذكر أن الصافرة الأجنبية حضرت في 10 مواجهات فقط من أصل 124 مباراة شهدها الدوري حتى الجولة الـ18.

العروبة أقرب للهبوط

بات العروبة أقرب الفرق المرشحة للهبوط إلى دوري الهواة بعد موسم واحد فقط قضاه بين المحترفين، إذ لم يعد يفصله عن الهبوط سوى أربع مواجهات، وفي حال خسرها سيكون مصيره الهبوط إلى مصافّ أندية الدرجة الأولى، بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط فقط، إثر خسارته من الشارقة بهدف دون رد، ليتسع الفارق بينه والبطائح صاحب المركز الـ11 إلى 13 نقطة.

كما اقترب دبا الحصن من العودة إلى دوري الهواة بخسارته أمام الجزيرة ليتجمد رصيده عند 10 نقاط، معززاً قاعدة «الصاعد - هابط»، في سيناريو مكرر لما كان عليه في الموسم الماضي بهبوط فريقي الإمارات وحتا.

ولم ينجح سوى 13 نادياً منذ انطلاق نسخة المحترفين في موسم 2008-2009، في كسر تلك القاعدة.