ديارا: فرحتي لا تُوصف بهدف الانتصار في «الكلاسيكو»

أبدى اللاعب المالي إبراهيما ديارا سعادته البالغة بإحرازه هدف الفوز للوحدة على العين، أول من أمس، في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن فرحته لا تُوصف بتسجيله هدف الانتصار في «الكلاسيكو».

وقال ديارا لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة استحق تحقيق الفوز، مبيناً: «لعبنا مباراة كبيرة، ورغم تأخرنا بهدف في الشوط الأول، لكن كان لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز».

وأضاف: «استمتعت بأجواء اللقاء والحماسة الكبيرة من الجمهور، ما زاد من رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز».

وتحدث عن مجريات المباراة، وقال: «العين تقدّم بالهدف الأول، في الوقت الذي كان فيه الوحدة هو الأفضل، حيث حصل على أكثر من فرصة محققة ولم يحالف التوفيق اللاعبين في الاستفادة منها وإحراز هدف على أقل تقدير».

وتابع: «الوحدة ضغط بقوة في الشوط الثاني، ورغم معاندة الحظ لنا في أكثر من فرصة وتصدي العارضة والقائم لهجمات خطرة من اللاعبين، لكننا لم نيأس وأحرزنا هدف التعادل في توقيت جيد».

وأشار إلى أنه كانت لديه ثقة كبيرة بتحقيق الوحدة الفوز، وقال: «شاركت في الشوط الثاني، وشاهدت أداء اللاعبين، حيث كنا نلعب بشكل جيد جداً، وينقصنا التوفيق فقط، ورغم أن النتيجة كانت التعادل، والمباراة وصلت إلى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكننا لعبنا حتى آخر دقيقة، وأحرزنا هدف الفوز في الوقت القاتل».

وشدّد اللاعب المالي على أن الانتصار على العين يؤكد الطفرة التي يعيشها الفريق في الفترة الماضية، وقال: «حققنا الفوز في المباراة الثالثة توالياً، ليتقدم الوحدة إلى المركز الثالث، وهو أمر جيد بعدما كنا قد تراجعنا إلى المركز الخامس في الجولات الماضية، حيث نسعى إلى إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن في لائحة الترتيب».

من جهة أخرى، حصد الوحدة مكاسب عديدة بعد انتصاره على العين في قمة مباريات الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل نهيان في أبوظبي، حيث أنهى «العنابي» عقدة عدم فوزه في ملعبه على منافسه التقليدي منذ 2019، بينما حقق الوحدة إنجازاً نادراً منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، حيث فاز «العنابي» للمرة الأولى ذهاباً وإياباً على «الزعيم» في الدوري منذ 15 عاماً، عندما تغلب على العين في موسم 2009-2010 بهدف دون ردّ في الذهاب أحرزه حمدان الكمالي على استاد آل نهيان في نادي الوحدة، قبل أن يكرر انتصاره بالنتيجة نفسها على استاد خليفة بن زايد في العين بهدف أحرزه نجم الفريق السابق إسماعيل مطر، لتصبح هذه المرة الثانية التي يفوز فيها الوحدة على العين ذهاباً وإياباً في تاريخ دوري المحترفين.

. الحماسة الكبيرة من الجمهور زادت من رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز.

. نسعى إلى إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن في لائحة الترتيب.