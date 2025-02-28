الوحدة «يجرد» العين من النقاط والمركز الثالث

خرج الوحدة من استاد آل نهيان مكللاً بالنقاط الثلاث لمباراة الكلاسيكو، التي جمعته مع العين، مساء أمس، ضمن الجولة الـ18 لدوري أدنوك للمحترفين.

واقتنص الوحدة (31 نقطة) المركز الثالث من العين، الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ودخل الوحدة في صُلب المباراة من دون مقدمات، وكاد أن يهز شباك العين بعد أربع دقائق من البداية بوساطة أركينوف بضربة رأس ردتها العارضة وسط أنظار الحارس خالد عيسى، الذي اكتفى بالنظر إليها دون ردة فعل.

وواصل صاحب الأرض نسق أدائه الهجومي، وأضاع كيفن أغوديلو، من جديد فرصة هدف آخر، بعد أن خرجت كرته عن المسار ومرت بمحاذاة القائم.

ولكن العين عرف كيف يصيب مرمى الوحدة، حينما اخترق إريك دفاعات العنابي من جهة اليسار، ووزّع كرة مثالية استقرت على رأس عبدالكريم تراوري قبل أن يضعها في الشباك «28».

ولم يهنأ الضيوف بالهدف أكثر من دقيقتين بعدما تلقّى فابيو كاردوسو، البطاقة الحمراء، للتهور ضد لاعب الوحدة أركينوف، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وكانت اللقطة الأبرز في الشوط الأول تلك التي حدثت قبل خروج الفريقين للاستراحة، حينما لعب أركينوف كرة في اتجاه المرمى ردها الحارس خالد عيسى والقائم، لتعود من جديد إلى اللاعب ذاته، وتصدى لها مجدداً حارس العين، وفي الشوط الثاني واصل الوحدة عمله الهجومي حتى تمكن فالكدوندو كروسيزوكي من تسجيل هدف التعادل من ضربة رأس، دون أن يكون مراقباً «68»، وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل تمكن براهيما ديارا من تسجيل هدف الفوز بعد تسديدة قوية.

وفي مباراة ثانية، أقيمت أمس أيضاً، واصل النصر سلسلة نتائجه السلبية وخسر أمام ضيفه عجمان 1-2، في المباراة التي جرت على استاد راشد بن سعيد، ليرتفع رصيد عجمان إلى النقطة 25 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 26 في المركز السابع.

وافتتح «البرتقالي» التسجيل عن طريق ميلوش كوسانوفيتش من ضربة ثابتة من خارج الصندوق استقرت على يسار الحارس «11»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة. وبلغت الإثارة مداها في نهاية المباراة، حينما نجح اللاعب ذاته في التسجيل من ضربة جزاء، مضاعفاً النتيجة لمصلحة عجمان «83»، وبعدها بدقيقتين تمكّن ماما بالا من تقليص الفارق لمصلحة النصر، لكن ذلك لم يكن كافياً لتعديل النتيجة.

وفي مباراة ثالثة، خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة البطائح وكلباء، بعد مواجهة بالغ فيها الفريقان في الحذر الدفاعي.

وحصل كل فريق على نقطة، ليرفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ12، فيما رفع كلباء رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر «مؤقتاً».

. الوحدة خرج من كلاسيكو الإمارات مكللاً بالسعادة.

. النصر يواصل سلسلة نتائجه السلبية.. وعجمان يتألق بهدفين.