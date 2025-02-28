لوكا: شباب الأهلي لديه قوة شخصية تظهر في الأوقات الصعبة

أكّد لاعب فريق شباب الأهلي، الصربي لوكا ميليفوجوفيتش، أن فريقه يتمتع بقوة شخصية وقدرة على العودة في أي مباراة وإن كان متأخراً بالنتيجة، وأن مثل هذه الصفات تفتقدها فرق عدة، وفي الأغلب تظهر في الأوقات الصعبة التي يمرّ فيها الفريق.

وتحدث لوكا عن أحداث مباراة شباب الأهلي مع الوحدات الأردني، التي جرت أخيراً في دبي، ضمن إياب الدور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2»، وشهدت أحداثاً مثيرة بعدما تمكن فريقه من العودة من خسارة (1-3) إلى الفوز (4-3).

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم» إن «هذه المباراة تشير إلى قوة شخصية الفريق ورغبته في تحقيق الفوز»، مضيفاً أن «شباب الأهلي لديه العقلية القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة والرغبة في الفوز دائماً»، وتابع: «أعتقد أنه لا توجد فرق كثيرة قادرة على العودة كما حدث في لقاء شباب الأهلي والوحدات الأردني، حيث أحرز شباب الأهلي الهدف الثاني ثم نجح في إحراز الثالث، ولم يكتفِ بذلك بل سجل الهدف الرابع، وكل هذا جاء في غضون خمس دقائق».

وأوضح: «لقاء الوحدات الأردني كان صعباً في (دوري أبطال آسيا 2)، وللأسف لم نبدأ المباراة بشكل جيد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد الفريق ونجح في الحصول على العديد من الفرص، ثم أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بتحويل النتيجة، وعلى الرغم من أفضليتنا فإننا استقبلنا أهدافاً بسبب أخطاء بسيطة، خصوصاً الهدف الثالث، لكن بشكل عام نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل».

وأكّد لوكا: «نحن فريق جيد ونعرف التعامل مع مثل هذه المباريات، نجحنا في إظهار شخصيتنا وتحقيق الفوز في المباراة».

واستمرت انتصارات شباب الأهلي بعد مباراة الوحدات بالفوز على العروبة (2-صفر) في الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

لوكا ميليفوجوفيتش:

. أعتقد أنه لا توجد فِرق كثيرة قادرة على العودة كما حدث في لقاء شباب الأهلي والوحدات الأردني.