الوحدة «يجرح» العين.. و«النصر» يغيب في عجمان

قلب الوحدة تأخره أمام العين إلى الفوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى العين الذي لعب منقوصا منذ الدقيقة 30، الشوط الأول متقدما بهدف سجله عبد الكريم تراوري «28».

وتمكن فالكدوندو كروسيددسيزوكي من تسجيل هدف التعادل للوحدة من ضربة رأس دون أن يكون مراقبا «68».

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل تمكن براهيما ديارا من تسجيل هدف الفوز للوحدة بعد تسديدة قوية «90+5».

واقتنص الوحدة (31 نقطة) المركز الثالث من العين الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 29 نقطة.

من جانبه واصل النصر سلسلة نتائجه السلبية وخسر أمام ضيفة عجمان 1-2، في المباراة التي جرت على استاد راشد بن سعيد، ليترفع رصيد عجمان إلى النقطة 25 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 26 في المركز السابع.

وافتتح «البرتقالي» التسجيل عن طريق ميلوس كوسانوفيتش من ضربة ثابتة من خارج الصندوق استقرت على يسار الحارس «11»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة. وبلغت الاثارة مداها في نهاية المباراة، حينما نجح اللاعب ذاته التسجيل من ضربة جزاء مضاعفا النتيجة لمصلحة عجمان «83». وبعدها بدقيقتين تمكن ماما بالا من تقليص الفارق لصالح النصر لكن ذلك لم يكن كافيا لتعديل النتيجة.