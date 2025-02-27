التعادل السلبي يحسم مواجهة البطائح وكلباء

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة البطائح وكلباء التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين.

وحصل كل فريق على نقطة ليرفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع كلباء رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع «مؤقتا».

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وشحت الفرص في الشوط الأول، الذي لم يشهد سوى محاولة واحدة لفريق كلباء عن طريق ليونادرو، أبعدها حارس البطائح، إبراهيم عيسى.

وتحرك البطائح في الشوط الثاني الذي برز فيه حارس البطائح وأبعد أكثر من فرصة من أمام أحمد خليل وميلكي.