5 أسباب فنية لصعود الظفرة ودبا إلى قمة «الهواة»

أسهمت خمسة أسباب فنية في صعود فريقَي الظفرة ودبا إلى قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، على حساب الفجيرة والعربي المتنافسين على مركز القمة منذ بداية الموسم.

وقادت منافسات الجولة الماضية (18) الظفرة إلى المركز الأول برصيد 36 نقطة، فيما أعادت دبا للمنافسة بقوة بعد أن أصبح رصيده 34 نقطة في المركز الثاني، وفرّط الفجيرة الثالث برصيد 33 نقطة بموقع الصدارة، بينما تراجع العربي إلى المركز الرابع، كما تراجع حتا إلى المركز السادس.

وتالياً أبرز العوامل التي قادت لتبادل الكراسي في أعلى قمة الدوري:

3 مدربين

تمكن ثلاثة مدربين، هم مدرب فريق الظفرة، الكرواتي الين هورفات، الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية، ومدرب دبا، محمد عبيد الخديم، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية، ومدرب الإمارات، بدر طبيب الشحي، وحقق ثلاثة انتصارات متتالية، من قيادة فرقهم بقراءات فنية صحيحة للمباريات التي خاضوها، وأسهمت هذه النتائج بالتأثير المباشر في ترتيب البطولة.

تراجع

فرّط العربي بتفوقه في معظم الجولات خلال الدور الأول، وذلك بتلقيه الخسارة أمام مصفوت بهدفين نظيفين، ما منح الفرصة لصعود الظفرة ودبا والفجيرة إلى المراكز المتقدمة.

عقوبات الفجيرة

تعرّض فريق الفجيرة لعقوبات انضباطية قاسية، بإيقاف مهاجمه الفرنسي ساندر بنبشير (هداف البطولة)، ما حرم فريقه من المشاركة في أهم مبارياته في الموسم الحالي أمام دبا والتي خسرها بهدف نظيف أفقده ثلاث نقاط كانت كفيلة ببقائه في الصدارة.

الانسجام الفني

أسهم الانسجام الفني للاعبي الظفرة ودبا إلى تقديم مستويات فنية عالية كانت كفيلة بتحقيق انتصارات متتالية، حيث فاز دبا في آخر أربع مباريات والظفرة في آخر ثلاث مباريات، بالمقابل لم يصل العربي بلاعبيه الجدد للانسجام المطلوب ليتعرّض الفريق للخسائر.

الانتقالات الشتوية

استفادت أندية الظفرة ودبا من فترة الانتقالات الشتوية بعد انتدابها للاعبين مميّزين ما انعكس بشكل مهم ومؤثر على نتائج الفريق، بينما لم يسهم تعاقد العربي مع تسعة لاعبين جدد في الوصول إلى النتائج الإيجابية.