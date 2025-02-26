لقب الدوري يريد شباب الأهلي.. والهبوط يهدد العروبة ودبا الحصن

بدأت ملامح هوية بطل دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025 تتضح مع انتهاء الجولة الـ17، بعد أن تمكن شباب الأهلي من مواصلة انفراده بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه الشارقة إلى سبع نقاط.

وفي الوقت الذي تمكن شباب الأهلي من تحقيق فوزه الـ14 في المسابقة، وجاء على حساب ضيفه العروبة بهدفين دون رد، محافظاً بذلك على رصيده خالياً من الهزائم، واصل الشارقة سلسلة نتائجه السلبية للجولة الثانية على التوالي، واستقبل خسارة جديدة كانت أمام البطائح بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة، ويتراجع خطوة كبيرة عن صراع المنافسة على اللقب.

وأجهضت الجولة الـ17 محاولات العروبة ودبا الحصن بشأن إحياء آمالهما في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما استقبل العروبة خسارته الـ16 هذا الموسم، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، في وقت فشل فيه دبا الحصن في التغلب على ضيفه عجمان، ليخسر بهدف دون رد، ويتجمد رصيده عند 10 نقاط، وبات العروبة ودبا الحصن الأقرب من الناحية النظرية للهبوط إلى دوري الهواة هذا الموسم، خصوصاً مع نجاح البطائح (أقرب الفرق إليهما في صراع الهبوط) في الخروج بثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الشارقة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ11.

الخسارة الأولى

وأعطت الجولة الـ17 ظهرها لمدربي بني ياس والعين، دانيل إيسيلا وفلاديمير إيفيتش، بعدما استقبلا الخسارة الأولى منذ أن وجدا على المقاعد الفنية للسماوي والزعيم، إذ نجح الوحدة في الفوز على بني ياس 3-صفر، بعد خمس مباريات لم يعرف فيها «السماوي» الخسارة بالفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في اثنتين.

في المقابل، خسر العين أمام الوصل بهدف دون رد، بعدما سبق للعين الفوز تحت قيادة فلاديمير إيفيتش بالانتصار أمام كلباء 3-1، والبطائح 2-1.

ولم يكن مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، أفضل حالاً من مدربي بني ياس والعين، بعد أن نال الخسارة الأولى له أمام البطائح.

رقم تاريخي

وتمكن مهاجم النصر، علي مبخوت، من تسجيل رقم تاريخي على الرغم من خسارة فريقه أمام الجزيرة 2-3، فبعد أن سجل هدف فريقه الأول من ضربة جزاء، أصبح مبخوت هو اللاعب الوحيد في دوري أدنوك للمحترفين الذي تمكن من التسجيل في جميع فرق المسابقة، رافعاً سجله التهديفي في الدوري للهدف رقم 227، كما عزز الجزيرة رقمه كأكثر فريق يحرز أهدافاً في مرمى النصر بدوري المحترفين، بتسجيله 67 هدفاً، منها 31 هدفاً على ملعب النصر.

تقدم الوصل

واصل الوصل تحقيق نتائجه الإيجابية منذ انطلاق الدور الثاني لمسابقة الدوري دون استقبال أي هزيمة على مدار أربع مباريات، ليصعد للمركز السادس برصيد 27 نقطة، في وقت استمرت فيه لعبة «الكراسي الموسيقية» على مستوى المراكز من الرابع حتى العاشر، إذ نجح عجمان في أن يقفز مركزين دفعة واحدة بعد فوزه على دبا الحصن، ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة، كما قفز الجزيرة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة، ومازالت له مباراة مؤجلة ضد الشارقة، في حين اقترب الوحدة من اقتناص المركز الثالث، إذ يوجد حالياً في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن العين، ما سيزيد من سخونة المواجهة التي ستجمعهما مساء غدٍ في الجولة الـ18.

كما تراجع النصر للمركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة، والأمر نفسه حدث مع كلباء، الذي تراجع مركزين، وبات في المركز التاسع بخسارته من خورفكان، وتجمد رصيده عند 21 نقطة.