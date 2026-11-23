وصف مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، فريق القادسية السعودي بأنه فريق جيد يقدم مستويات عالية ويتمتع بحضور قوي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الثامنة من مساء غد الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد جاردين، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، أن فريقه اكتسب الثقة في الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلعه لظهور أفضل في المواجهة المقبلة. وأشار إلى أن الغيابات، إن حدثت، في الفريق تمثل فرصة لمنح الثقة لبقية اللاعبين الموجودين في القائمة وإشراكهم.

وتأتي تصريحات المدرب بعد أن استعاد شباب الأهلي توازنه محلياً بالفوز على عجمان 3-1 يوم الجمعة الماضي، إثر فترة متذبذبة خسر خلالها أمام الشارقة بهدفين دون رد، وتعادل مع كلباء 1-1.

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع في منطقة الغرب برصيد تسع نقاط، بعد ثلاثة انتصارات متتالية في بداية مشواره القاري، ثم الخسارة أمام الهلال السعودي بهدفين دون رد في الرياض، أما القادسية فيأتي خامساً برصيد ثماني نقاط، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن بعد فوزين وتعادلين.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى دور الـ16، الذي يحجز مقاعده أصحاب المراكز الثمانية الأولى. فالفوز يرفع رصيد شباب الأهلي إلى 12 نقطة، بينما تمنح الخسارة القادسية فرصة تجاوزه في الترتيب، وتمثل المواجهة محطة مهمة لشباب الأهلي قبل لقائه العين في نهائي كأس السوبر الأحد المقبل.