فرهاد مجيدي: منتخب الإمارات جيد.. أتمنى رؤيته في مونديال 2026

تمنى مدرب فريق البطائح لكرة القدم، الإيراني فرهاد مجيدي، التوفيق لمنتخب الإمارات خلال مشاركته الحالية في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال فرهاد مجيدي لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال بشأن حظوظ منتخب الإمارات في التأهل إلى كأس العالم 2026: «منتخب الإمارات منتخب جيد، ويضم عناصر جيدة من اللاعبين، أتمنى له التوفيق والتأهل ورؤيته في مونديال 2026».

يذكر أن «الأبيض» الإماراتي تبقت له أربع مباريات مهمة في الدور الثالث الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، أبرزها أمام إيران في 20 مارس، ثم في 25 من الشهر ذاته أمام كوريا الشمالية، وبعدها يواجه أوزبكستان في الخامس من يونيو المقبل، قبل أن يختتم مشواره في هذه التصفيات بلقاء نظيره منتخب قيرغيزستان في 10 يونيو المقبل.

وأضاف مجيدي، عقب فوز البطائح الأخير على الشارقة بهدف نظيف ضمن الجولة 17، وحصد ثلاث نقاط جديدة: «كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي مثل الشارقة، لكن فريقي تمكن من الفوز عليه وحصد ثلاث نقاط مهمة».

وتابع مجيدي: «لاعبو البطائح قاموا بمجهود كبير خلال مباراتهم الأخيرة أمام الشارقة من أجل تحقيق هذا الفوز، وقدموا أداءً جيداً، وأتمنى أن يستمر فريق البطائح على هذا النهج في المباريات المقبلة».

وعن مدى تقييمه لمسيرته مع الكرة الإماراتية لاعباً ثم مدرباً، أردف مجيدي: «لم أكن لاعباً جيداً، لكنني أحاول أن أكون مدرباً جيداً».

يذكر أن لفرهاد مجيدي مسيرة طويلة مع الكرة الإماراتية منذ أن كان لاعباً، إذ سبق أن لعب في صفوف أندية الوصل والعين وشباب الأهلي والنصر، وتولى في فترة لاحقة تدريب فريق اتحاد كلباء في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وتعاقدت شركة كرة القدم بنادي البطائح، في يناير الماضي، مع المدرب فرهاد مجيدي، لتولي تدريب الفريق، خلفاً للكرواتي غوران توميتش، الذي تمت إقالته بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري.

وقفز فريق البطائح، بقيادة فرهاد مجيدي، برصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ12، بفارق خمس نقاط عن دبا الحصن صاحب المركز الـ13 برصيد 10 نقاط، وبفارق 12 نقطة عن فريق العروبة صاحب المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

وتبقت لفريق البطائح تسع مباريات مهمة في الدوري، أمام فريق اتحاد كلباء ضمن الجولة 18، تعقبها ملاقاة النصر وعجمان وخورفكان، والوصل وبني ياس والجزيرة والعروبة، ثم يلاقي الوحدة في الجولة 26 الأخيرة من الدوري. من جانب آخر، قال لاعب فريق البطائح، سعيد جمعة، إن البطائح قدم مباراة كبيرة، أداءً ونتيجة، في لقائه الأخير أمام فريق كبير مثل الشارقة، وأنهم كلاعبين طبقوا تعليمات مدرب الفريق، فرهاد مجيدي، وإن البطائح حقق الأهم في هذه المباراة، وهو الفوز وحصد نقاط المباراة.

فرهاد مجيدي:

. «لم أكن لاعباً جيداً لكنني أحاول أن أكون مدرباً جيداً».